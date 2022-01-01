Тепло цілий рік: найспекотніше місце в Іспанії для любителів "гарячого" відпочинку

Клімат Іспанії доволі різноманітний, тож підійде усім туристам. Прихильникам прохолоди варто вирушати на атлантичне узбережжя на півночі, а от любителям спеки потрібно рухатися в іншому напрямку.

Найспекотніше місце Іспанії

"Найгарячіша" місцевість в Іспанії та й в усій Європі – це Андалусія. Влітку в Севільї та Кордові середня температура повітря становить понад 36 градусів.

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Найспекотнішим містом вважають Севілью з середньою річною температурою у 19 градусів. Щороку тут бувають дні, коли поділка термометра підіймається вище 40 градусів. Але навіть взимку місто відповідає своєму титулу – зазвичай температура не опускається нижче, ніж 16 градусів.

Офіційний температурний рекорд Іспанії належить іншому андалуському місту – Монторо, де у липні 2017 року зареєстрували 47,3 градуса тепла. Попри це, неофіційний рекорд належить тій самій Севільї. У 1881 році тутешні термометри показували 50 градусів, але це відбулося до появи сучасних методів запису.

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Окрім Андалусії у туристів, які полюбляють спеку користуються популярністю:

Канарські острови з середньою температурою 28 градусів влітку та 20 градусів взимку;

Балеарські острови (Ібіца, Майорка) – в середньому 31 градус в літні місяці та 16 градусів у зимові;

Барселона, де середня температура влітку – 29 градусів, а взимку – 16 градусів.

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