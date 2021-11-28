Навіть люди, які не вміють фотографувати "професійно", зможуть повторити цікаве фото, побачивши зразок. Тому обов'язково збережіть собі приклади фото, які хотіли б відтворити біля моря або океану.

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У яскравій сукні між хвиль



Фото Unsplash

На сході сонця



Фото Unsplash

Зі спини, в капелюшку та з різними аксесуарами



Фото Unsplash

На сході або заході сонця, на висоті над морем



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З дошкою для серфінгу



Фото Unsplash

Поєднавши купальник та грубий верхній одяг



Фото Jasminalfonzom

У фактурній тіні пальми



Фото Pinterest

На дзеркальному мокрому піску під час заходу сонця



Фото Smeneghella

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Різко діставши волосся з води



Фото 99px

Силует на заході сонця



Фото Spiddy