Навіть люди, які не вміють фотографувати "професійно", зможуть повторити цікаве фото, побачивши зразок. Тому обов'язково збережіть собі приклади фото, які хотіли б відтворити біля моря або океану.
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У яскравій сукні між хвиль
Фото Unsplash
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На сході сонця
Фото Unsplash
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Зі спини, в капелюшку та з різними аксесуарами
Фото Unsplash
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На сході або заході сонця, на висоті над морем
Фото Unsplash
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З дошкою для серфінгу
Фото Unsplash
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Поєднавши купальник та грубий верхній одяг
Фото Jasminalfonzom
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У фактурній тіні пальми
Фото Pinterest
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На дзеркальному мокрому піску під час заходу сонця
Фото Smeneghella
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Різко діставши волосся з води
Фото 99px
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Силует на заході сонця
Фото Spiddy