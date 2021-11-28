Навіть люди, які не вміють фотографувати "професійно", зможуть повторити цікаве фото, побачивши зразок. Тому обов'язково збережіть собі приклади фото, які хотіли б відтворити біля моря або океану.

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  1. У яскравій сукні між хвиль

Ідеї для фото на морі
Фото Unsplash

  1. На сході сонця

Ідеї для фото на морі
Фото Unsplash

  1. Зі спини, в капелюшку та з різними аксесуарами

Ідеї для фото на морі
Фото Unsplash

  1. На сході або заході сонця, на висоті над морем

Ідеї для фото на морі
Фото Unsplash

  1. З дошкою для серфінгу

Ідеї для фото на морі
Фото Unsplash

  1. Поєднавши купальник та грубий верхній одяг

Ідеї для фото на морі
Фото Jasminalfonzom

  1. У фактурній тіні пальми

Ідеї для фото на морі
Фото Pinterest

  1. На дзеркальному мокрому піску під час заходу сонця

Ідеї для фото на морі
Фото Smeneghella

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  1. Різко діставши волосся з води

Ідеї для фото на морі
Фото 99px

  1. Силует на заході сонця

Ідеї для фото на морі
Фото Spiddy