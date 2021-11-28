Тим, хто їде на курорт: 10 блискучих ідей для фото на морі
28 листопада 2021 , 17:46Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Якщо хочете вразити своїх близьких яскравими фотографіями з морського курорту, радимо перед поїздкою подивитися приклади. Вони надихнуть вас на створення власних шедеврів.
Навіть люди, які не вміють фотографувати "професійно", зможуть повторити цікаве фото, побачивши зразок. Тому обов'язково збережіть собі приклади фото, які хотіли б відтворити біля моря або океану.
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У яскравій сукні між хвиль
Фото Unsplash
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На сході сонця
Фото Unsplash
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Зі спини, в капелюшку та з різними аксесуарами
Фото Unsplash
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На сході або заході сонця, на висоті над морем
Фото Unsplash
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З дошкою для серфінгу
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