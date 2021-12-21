Типова помилка: що не можна робити, якщо рейс затримується

Затримка рейсу – справа неприємна. Але попри повідомлення про те, що літак вилетить пізніше, деякі люди ризикують на нього запізнитися. Усе через досить поширену серед мандрівників помилку.

Багато пасажирів, коли отримують звістку про затримку літака ще вдома, вважають, що за таких обставин їм можна не поспішати в аеропорт. Але це не так.

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Затримки – нестабільні

Незалежно від того, чи затримається ваш літак чи ні, потрібно прибути в аеропорт завчасно. Реєстрацію на рейс зазвичай не переносять через затримку.

Якщо ваш рейс затримується, прибудьте в аеропорт для реєстрації згідно початково запланованого часу вильоту. Реєстрація, як і раніше, відбуватиметься у звичайний час. Якщо ви приїдете після її закінчення, ви не зможете полетіти,

– вказано на сайті American Airlines.

Це може здаватися безглуздим, але справді має сенс. Річ у тім, що час затримки рейсу є орієнтовним, а не точним. До затримок призводять різні проблеми, а швидкість їх розв'язання може відрізнятися.

До прикладу, літак полетить, як тільки поламку ліквідують чи погодні умови неочікувано покращаться. А якщо у цей час пасажир ще їхатиме в аеропорт, орієнтуючись на приблизний час затримки, він просто не встигне на рейс.

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На відшкодування у такому випадку сподіватися не доведеться. Переважна більшість авіакомпаній залишає за собою право збільшувати чи зменшувати час затримки, якщо ситуація змінилася. Купуючи квитки на літак, ви погоджуєтеся із цими умовами.

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