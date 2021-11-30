Цікаві традиції: чому в Туреччині заведено з'їдати все, що лежить в тарілці

Чимало туристів мріють про подорож до Туреччини, щоб насолоджуватися місцевою їжею. Дізнайтеся про важливе правило етикету, якого варто дотримуватися під час їжі.

Часто туристи замовляють надто багато їжі у ресторанах. Або ж беруть надмірні порції у готелях із системою "все включено". Розповідаємо, чому потрібно зважати на розмір порцій та намагатися залишати тарілку пустою.

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Не з'їсти страву – гріх

Найперше, це правило ґрунтується на релігійному законі, що не допускає марнотратство. В Туреччині бережуть їжу й обов'язково використовують її залишки на наступний день.

Якщо гість залишає їжу на тарілці, її доведеться просто викинути.

Окрім того, залишена їжа може свідчити про те, що вам вона не сподобалася. Це неодмінно образить тих, хто готував та подавав цю їжу. Тому намагайтеся не брати надто великих порцій, щоб з'їдати усе.



Залишати їжу на тарілці в Туреччині вважається гріхом / Фото Unsplash

У готелях попросили туристів з'їдати усе на тарілці

Щорічно в Туреччині викидають мільйони продуктів, які не доїдають туристи. Тому в країні запустили проєкт "Помаранчевий прапор", що має на меті змінити ставлення туристів до all inclusive.

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Туристів просять брати стільки їжі, скільки вони здатні з'їсти / Фото Unsplash

Гостей просять брати стільки їжі, скільки вони можуть та хочуть з'їсти. Усе для того, щоб люди не брали зайвої їжі, яка потім опиниться на смітнику.

Також проєкт передбачає радикальніші заходи: наприклад, зменшення розміру тарілок.