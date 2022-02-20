Цікаві звички китайців, що неодмінно здивують мандрівників

Інколи побут та щоденне життя китайців можуть вразити туристів. Однак візит до цієї країни неодмінно зачарує гостей та запам'ятається надовго.

У Китаї досить шумно

Місцеві мешканці звикли голосно розмовляти та не стримувати своїх емоцій. Тому в метро чи іншому громадському транспорті туристи спершу почуваються трохи ніяково.

Читайте також До Греції за спокійним відпочинком: переваги готелю ALEXANDROS PALACE HOTEL & SUITES 5*

Однак зазвичай мандрівники швидко звикають до цього та вливаються в ритм великих міст.

Цікавість до приїжджих

У Китаї дуже полюбляють звертати увагу на іноземців і навіть фотографувати їх. Декому така увага навіть подобається. Іншим туристам це незвично та неприємно, але доведеться змиритися.



Китайці можуть проявляти інтерес до іноземців / Фото Unsplash

Неймовірна відкритість

Китайці можуть легко поставити незручне запитання незнайомцю або робити речі, які мандрівникам здаються невихованими: наприклад, кидати шкарлупки від соняшникового насіння собі під ноги.

Пісочні ванночки на пляжі

Якщо ви потрапите на китайський пляж, то побачите людей, повністю закопаних у пісок. Так місцеві мешканці рятуються від спеки. Для захисту голови від палючого сонця використовують спеціальні маски або парасольки.

Піжамний стиль

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.

У Китаї можна зустріти людей, які ходять вулицями в піжамах. Тут нікого не дивують місцеві мешканці, які вдягаються в піжаму після роботи і йдуть, наприклад, до ресторану або гуляти.

Цікаво За межами All Inclusive: 15 цікавих фото, які покажуть Єгипет з іншого боку

Китайці сплять будь-де

У цій країні часто можна побачити людей, які сплять в публічних місцях: на лавочках у парку, на диванчиках у банку тощо. Найчастіше місцеві мешканці дозволяють собі трохи поспати після обіду, і цим нікого не здивуєш.

Цікава історія про Ейфелеву вежу: дивіться відео