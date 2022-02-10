У Туреччині дайвер випадково натрапив на гавань стародавнього міста

У подорожі можна не лише відпочити, а й зробити дивовижне відкриття, як от Денем Орхун, що займався дайвінгом на заході Туреччини і знайшов гавань стародавнього міста.

Півтора року тому турецький інженер, що живе та працює у США, приїхав у відпустку на узбережжя Егейського моря у провінцію Ізмір. Там він вирішив приділити час своєму захопленню – дайвінгу.

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Чоловік знайшов гавань стародавнього міста

Під час одного із занурень чоловік натрапив на круглі колони під водою. Він припустив, що це можуть бути залишки якоїсь історичної пам'ятки, а тому сфотографував свою знахідку. Пізніше Денем Орхун показав знімки групі археологів, яка проводила розкопки у давньому місті Пергам.

Експерти Міністерства культури та туризму провели дослідження, яке тривало понад рік. Вони виявили, що дайвер випадково знайшов порт, який належав місту Атарней. Його розквіт припав на 4 століття до нашої ери. Тут була резиденція Гермія, друга Арістотеля, який правив територією від Атарнея до Ассоса. Припускають, що мешканці міста покинули його у 1 столітті до нашої ери після спалаху невідомої епідемії.

Зараз влада оголосила цей район об'єктом під охороною першого ступеня. Крім того, гавань визнали важливою архітектурною знахідкою, яка є свідченням того, що портова діяльність, яка розпочалася в античний період, продовжувалася навіть після топографічних змін, викликаних тектонічними рухами.

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