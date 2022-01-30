Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат

30 січня 2022 , 07:21
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Фотографії Старого Львова

Усі світлини були зроблені в 1912 році у Славському, що на Львівщині. На фотографіях можна побачити тогочасних лижників.

Люди на фото ще не мали спеціальних лижних костюмів і були одягнуті за модою позаминулого століття. Усі вони – спортсмени Карпатського товариства лижного спорту. Товариство мало в Славському свою базу, що була розрахована на проживання 44 осіб.

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#1


Лижний курс в Славському / Фото М. Дудрика

#2


Прогулянка

#3


Околиці Славського / Фото К. Качановського

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#4


Вид на Славське

#5


Чорногірський ліс / Фото М. Дудрика

#6


Лещатарі на Петросі в Чорногорі / Фото М. Дудрика

#7


В Татрах на Довгому Уплазі

#8


Притулок в Славському / Фото М. Дудрика

#9


Відпочинок / Фото М. Якубчинського

#10


Група лижників та лижниць / Фото З. Гептера

#11


Катання в погожий день / Фото З. Гептера

#12


Курси з лижного спорту в Славському / Фото З. Гептера

#13


Лещатарська прогулянка 

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#14


Татри, перевал Горичковий

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Автор: Аліна Рудченко