Туристи в горах 100 років тому: показали старовинні фото з Карпат

Усі світлини були зроблені в 1912 році у Славському, що на Львівщині. На фотографіях можна побачити тогочасних лижників.

Люди на фото ще не мали спеціальних лижних костюмів і були одягнуті за модою позаминулого століття. Усі вони – спортсмени Карпатського товариства лижного спорту. Товариство мало в Славському свою базу, що була розрахована на проживання 44 осіб.

Читайте також Акція Sunny Week від Coral Travel: як заощадити до 40% на відпустку в 7 найпопулярніших країнах

#1



Лижний курс в Славському / Фото М. Дудрика

#2



Прогулянка

#3



Околиці Славського / Фото К. Качановського

#4

Coral – це гірськолижно! Оберіть варіант зимового відпочинку на будь-який смак



Вид на Славське

#5



Чорногірський ліс / Фото М. Дудрика

#6



Лещатарі на Петросі в Чорногорі / Фото М. Дудрика

#7



В Татрах на Довгому Уплазі

#8



Притулок в Славському / Фото М. Дудрика

#9



Відпочинок / Фото М. Якубчинського

#10



Група лижників та лижниць / Фото З. Гептера

#11



Катання в погожий день / Фото З. Гептера

#12



Курси з лижного спорту в Славському / Фото З. Гептера

#13



Лещатарська прогулянка

Може зацікавити Покинуте село та "мертве" озеро: які локації в Карпатах вважають містичними

#14



Татри, перевал Горичковий

Яка цьогоріч зима в Карпатах: дивіться відео