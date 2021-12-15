Туристи нарікають, що довго чекати багаж: розповіли, як вантажать валізи в літак
Джерело:The Sun
Чимало туристів зіштовхувалися із ситуацією, коли валізи після польоту доводиться чекати досить довго. Дізнайтеся, чому так відбувається і як влаштований процес турботи про багаж на рейсах.
Як вантажать валізи
Нещодавно в мережі показали, як працюють вантажники в аеропорту. Їм доводиться стояти на колінах у вузькому відсіку та перекидати величезні валізи. Швидкість роботи вантажника – 17 валіз за хвилину.
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Оскільки валізи складають одна на одну, то першими зазвичай до "піраміди" потрапляють великі та важкі. А на самий вершечок ставлять багаж із наклейками "крихке".Лайфхак. Якщо хочете одержати свою валізу якомога швидше, наклейте на неї наклейку "крихкий вантаж".
Мандрівники часто нарікають, що їм доводиться довго чекати багаж / Фото Unsplash
Як може загубитися багаж
Валіза може загубитися, якщо від неї відірвалася стрічка зі штрихкодом. Також багаж часто губиться під час стикових рейсів – якщо між рейсами менше ніж 90 хвилин, його можуть не встигнути перемістити з літака на літак.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Згідно зі статистикою, 85% загубленого багажу повертають протягом 2 днів. І тільки 7% загубленого багажу ніколи не знаходять.
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Після того, як ви віддали валізу на стійці реєстрації, вона проходить такі етапи:
- потрапляє на конвеєрну стрічку,
- звідти – до автоматичної системи, що сканує штрих-код на наклейці, та направляє багаж до потрібних воріт,
- далі валізи проходять сканер – так їх перевіряють на наявність небезпечних предметів,
- після того валізи сортують відповідно до напрямку,
- далі багаж потрапляє в літак,
- залежно від моделі літака, він може зберігатися на підлозі або в спеціальних контейнерах.
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