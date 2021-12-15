Туристи нарікають, що довго чекати багаж: розповіли, як вантажать валізи в літак

Чимало туристів зіштовхувалися із ситуацією, коли валізи після польоту доводиться чекати досить довго. Дізнайтеся, чому так відбувається і як влаштований процес турботи про багаж на рейсах.

Як вантажать валізи

Нещодавно в мережі показали, як працюють вантажники в аеропорту. Їм доводиться стояти на колінах у вузькому відсіку та перекидати величезні валізи. Швидкість роботи вантажника – 17 валіз за хвилину.

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Оскільки валізи складають одна на одну, то першими зазвичай до "піраміди" потрапляють великі та важкі. А на самий вершечок ставлять багаж із наклейками "крихке".

Якщо хочете одержати свою валізу якомога швидше, наклейте на неї наклейку "крихкий вантаж".



Мандрівники часто нарікають, що їм доводиться довго чекати багаж / Фото Unsplash

Як може загубитися багаж

Валіза може загубитися, якщо від неї відірвалася стрічка зі штрихкодом. Також багаж часто губиться під час стикових рейсів – якщо між рейсами менше ніж 90 хвилин, його можуть не встигнути перемістити з літака на літак.

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Згідно зі статистикою, 85% загубленого багажу повертають протягом 2 днів. І тільки 7% загубленого багажу ніколи не знаходять.

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Після того, як ви віддали валізу на стійці реєстрації, вона проходить такі етапи:

потрапляє на конвеєрну стрічку,

звідти – до автоматичної системи, що сканує штрих-код на наклейці, та направляє багаж до потрібних воріт,

далі валізи проходять сканер – так їх перевіряють на наявність небезпечних предметів,

після того валізи сортують відповідно до напрямку,

далі багаж потрапляє в літак,

залежно від моделі літака, він може зберігатися на підлозі або в спеціальних контейнерах.

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