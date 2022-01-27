Уже чекають на туристів: назвали найгостинніші місця на планеті у 2022 році

Сервіс онлайн-бронювання житла Booking.com назвав найгостинніші міста та регіони світу у 2022 році. Там завжди чекають на туристів з готовністю забезпечити їм якнайкращий відпочинок.

Рейтинг склали, опираючись на більше ніж 232 мільйони підтверджених відгуків від справжніх подорожувальників. До топу потрапили ті місця, які отримали найвищі оцінки туристів.

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Найгостинніші міста на планеті

Рейтинг очолило італійське місто Матера, знамените своїми печерними спорудами, які є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вважають, що Матера є третім найстарішим постійно населеним місцем після Алеппо та Ієрихона, а ще тут знімали чимало голлівудських фільмів.

Усе це робить Матеру неймовірно цікавим місцем для туристів, а продумана інфраструктура і високоякісний сервіс зробили її ще й найгостиннішим містом.

Загадкова італійська Матера / Фото Booking.com

Другу сходинку рейтингу зайняло місто Блед у Словенії. Сюди приїжджають, аби побачити мальовниче озеро та Юлійські Альпи, а також зануритися у місцеву культуру з традиційною кухнею та розвагами.

Затишний Блед у Словенії / Фото Booking.com

На третьому місці – Тайдун, що розташований на південно-східному узбережжі Тайваню. Це місто славиться своїми пляжами, природними парками та багатою культурою. Тропічний клімат дозволяє насолоджуватися усім цим цілий рік.

Екзотичний тайванський Тайдун / Фото Taitung Country Government

Повний рейтинг найгостинніших міст планети виглядає так:

Матера, Італія. Блед, Словенія. Тайдун, Тайвань. Нафпліон, Греція. Толедо, Іспанія. Монте-Верде, Бразилія. Брюгге, Бельгія. Нуса Лембонган, Індонезія. Понта Делгада, Азорські острови, Португалія. Хоян, В'єтнам.

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Найгостинніші регіони світу

Крім того, Booking.com окремо опублікував й перелік найгостинніших регіонів світу, які точно сподобаються туристам у 2022 році. До нього увійшли:

Горенський регіон, Словенія. Округ Тайдуг, Тайвань. Тасманія, Австралія. Бургенланд, Австрія. Сейшели. Кентербері, Нова Зеландія. Санта-Крус, Аргентина. Нова Шотландія, Канада. Лимон, Коста-Рика. Ла-Ріоха, Іспанія.

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