Вашу валізу втрачено: як не залишитися без багажу у відпустці

Під час подорожей літаком часом трапляються непорозуміння, і валізи губляться. Зазвичай їх знаходять та повертаються власникам за кілька днів, але що ж робити, щоб не зіпсувати собі відпочинок та не опинитися у відпустці без необхідних речей, поки шукатимуть багаж?

Таку неприємну ситуацію можуть попередити ті, хто подорожують не наодинці. Вирушаючи у мандрівку з партнером, другом чи колегою, розділіть свої речі так, щоб в обох валізах були речі обох пасажирів. Там має бути змінний одяг, білизна та засоби особистої гігієни.

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Одна валіза на двох

Ймовірність того, що загубляться дві валізи, вкрай низька. А якщо під час мандрівки втратиться одна з них, обидвоє подорожувальників матимуть потрібні речі на перший час.

Такий лайфхак допоможе уникнути незапланованих фінансових витрат, адже позбавить необхідності терміново купувати новий одяг. Запасу з валізи компаньйона вистачить принаймні на кілька днів, протягом яких втрачена валіза може знайтися.

Аби не залишитися без багажу, потрібно розділити речі між двома валізами / Фото Freepik

Важливі та коштовні речі, зокрема документи, готівку та кредитні картки тощо, краще взагалі не віддавати у багажне відділення. Складіть їх у ручну кладь, яка залишиться з вами у салоні літака, і не зникне випадковим чином.