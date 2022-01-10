Блогер під ніком Haus Of Darling ділиться порадами із користувачами ресурсу Reddit. Він розповідає, що працює бортпровідником чимало років і мав нагоду побачити купу неприємних речей, які опиняються в кишенях крісел.

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Сміття викидають, але кишені не миють

Між рейсами персонал переглядає вміст кишень та прибирає звідти зайве. Однак сподіватися, що кишені ретельно дезінфікують перед кожним пасажиром, не варто.

Бортпровідник бачив у кишенях і огризки яблук, і цукерки, які з'їли наполовину, і використані памперси, і шкарпетки, і брудні серветки, і навіть ступні ніг людей, що сплять на борту в дивовижних позах.

А під час наступного рейсу пасажири спокійно ставлять туди свій телефон, навушники або планшет.



Краще не залишати свій телефон у кишеньці / Фото Pixabay

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Беріть на борт серветки

Досвідчений бортпровідник радить усім пасажирам мати із собою антибактеріальні серветки під час польоту. Вони допоможуть очистити простір довкола себе.

Обов'язково протріть усе, чого будете торкатися: столик, підлокітники, зону біля вікна. Так ви убезпечите себе від бактерій, що накопичилися тут під час попередніх польотів.

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