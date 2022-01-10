Блогер под ником Haus Of Darling делится советами с пользователями ресурса Reddit. Он рассказывает, что работает бортпроводником долгие годы и имел возможность увидеть кучу неприятных вещей, которые оказываются в карманах кресел.

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Мусор выбрасывают, но кармашки не моют

Между рейсами персонал смотрит в карманы и убирает оттуда лишнее. Однако надеяться, что карманы тщательно дезинфицируют перед каждым пассажиром, не стоит.

Бортпроводник видел в карманах и огрызки яблок, и съеденные наполовину конфеты, и использованные памперсы, и носки, и грязные салфетки, и даже ступни ног людей, спящих на борту в удивительных позах.

Во время следующего рейса пассажиры спокойно ставят туда свой телефон, наушники или планшет.



Лучше не оставлять свой телефон в кармашке / Фото Pixabay

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Берите на борт салфетки

Опытный бортпроводник советует всем пассажирам иметь антибактериальные салфетки во время полета. Они помогут очистить окружающее пространство.

Обязательно протрите все, чего будете касаться: столик, подлокотники, зону у окна. Так вы обезопасите себя от накопившихся здесь во время предыдущих полетов бактерий .