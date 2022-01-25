Що потрібно мати з собою

Обов'язково одягайтеся тепло та майте у свому рюкзаку запасний одяг. У похід потрібно одягатися за принципом "капусти": термобілизна, флісова кофта та штани, куртка і трекінгові штани.

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Не полінуйтеся та візьміть з собою додаткові шари одягу: ними можуть стати пухова куртка, запасні рукавички, які ви одягнете під ті, що на вас, штормові або лижні штани, ще один комплект шкарпеток, теплий баф, який можна одягнути на голову.

Подбайте, щоб вам було чим утеплити кожну частину тіла на випадок, якщо змерзнете у своєму одязі. Якщо ж стане надто тепло, частину одягу можна зняти й покласти до рюкзака.

В наплічнику туриста, який вирушає у зимовий похід, обов'язково має бути:

аптечка,

ліхтарик,

запасні батарейки,

сірники та запальничка,

рятувальна ковдра,

телефон із завантаженими офлайн-картами регіону,

заряджений павер-бенк, а краще кілька.



Ретельна підготовка до зимового походу може врятувати життя / Фото Unsplash

Щоб ваш телефон та павер-бенки не розрядилися на морозі, тримайте їх якомога ближче до тіла. Під час ночівлі обов'язково беріть їх із собою в спальник.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Беріть їжу та теплі напої

Під час зимового походу апетит сильно зростає. Навіть якщо ви вирушаєте на кількагодинну прогулянку, подбайте про запас їжі та води.

Не полінуйтеся і візьміть із собою термос з гарячим чаєм – теплий напій не тільки зігріє на морозі, а й підійме настрій. А от алкоголь під час походу – суворе табу. Він сприяє переохолодженню тіла, знижує увагу та концентрацію і може призвести до непоправних наслідків.

Перед походом обов'язково простежте за прогнозом погоди. Якщо рятувальники попереджають про лавини – у жодному разі не вирушайте в гори.

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Під час походу не можна відставати від групи, або залишати членів групи самих. Перед тим, як вирушити у засніжені гори, обов'язково зареєструйтеся в рятувальників та візьміть їх контакти для екстреного зв'язку. Якщо заблукали, отримали травму тощо – одразу зв'яжіться з рятувальниками.

Для українських туристів розробили додаток "Порятунок у горах", що допоможе зв'язатися з рятувальниками навіть у місцях, де відсутнє покриття.

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