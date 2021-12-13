Поступайтеся дорогою тим, хто йде в гору

Туристи, які підіймаються, зазнають великих фізичних навантажень. Зазвичай вони дуже зосереджені та дивляться тільки під ноги.

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Серед туристів заведено пропускати тих, хто йде вгору / Фото Unsplash

Завжди робіть крок убік і пропускайте тих, хто підіймається. Адже їм складніше зупинитися, пропустити тих, хто йде донизу, а потім знову набрати розгін.

Будьте уважні при наближенні байків або вершників

Загалом, за правилами, головний на пішохідній доріжці – саме піший турист. Однак "сперечатися" з велосипедом, мотоциклом або конем – досить небезпечно.

Тому краще відійти й дати дорогу тим, хто стрімголов мчить гірськими схилами.

Якщо ж ви зустріли вершника або цілу групу на конях, також негайно поступіться шляхом. Не намагайтеся погладити або погодувати коней – тварини можуть злякатися і стати непередбачуваними.

Йдіть по одному

Навіть якщо ви мандруєте великою веселою групою, на вузьких стежках можна рухатися тільки вервечкою, по одному. Намагайтеся не займати усю стежку, особливо в вузьких місцях з обмеженою видимістю.



На вузьких стежках краще рухатися один за одним / Фото Unsplash

Також не бажано йти парами там, де інтенсивний рух туристів в обидва боки.

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Нехай найповільніша людина йде першою

Здається, це правило нелогічне. Однак поставте себе на місце учасників, які йдуть повільно. Вони й так вибиваються із сил, пробуючи наздогнати усю групу.

Щойно найслабші підходять на місце привалу, як сильні підхоплюються – вони вже перепочили, слабших дочекалися, можна йти далі.



Ставте найслабших мандрівників першими у групі / Фото Unsplash

Це перетворює похід для слабких учасників на пекло. Тому краще трохи пожертвувати швидкістю і поставити попереду повільних учасників.

Втім, це правило не є "залізним" – буває, що найсильніших туристів відправляють уперед, щоб готувати вечерю або розкладати табір. Іноді групу навіть ділять на кілька підгруп, кожна з яких має власний темп.

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Текст повідомлення:

1. Поступайтеся дорогою тим, хто йде вгору Турист, що йде вгору, зазнає набагато більшого фізичного навантаження, ніж той, що спускається. Крім цього, він має менше поле огляду, зосереджуючись тільки на тому, що бачить перед собою.

2. Будьте уважні при наближенні велосипедистів та вершників Взагалі велосипедисти повинні вам поступатися дорогою на пішохідних доріжках. Але ніколи не знаєш, що на думці у людей, особливо коли вони мчать вниз на своїх гірських байках. Тому при їх наближенні буде розумніше відійти вбік і дати можливість спокійно проїхати. Ще обережніше поводьтеся при зустрічі з вершником або кінною групою. Не робіть різких рухів, не намагайтеся загравати чи нагодувати коней, оскільки це може їх налякати.

3. Не займайте всю стежку Похід стає вдвічі приємнішим, якщо ви в хорошій компанії. Дальня дорога, а у вас стільки тем для розмов, стільки нових вражень, які потрібно обговорити. Але як би ви не захоплювалися розмовами, не забувайте про оточуючих. Не йдіть парами чи цілою групою, якщо стежка надто вузька, щоб вільно розминутися. Особливо це стосується популярних туристичних місць, де рух може бути досить інтенсивним.

4. Найповільніший – попереду Учасники групи можуть мати різну фізичну підготовку, тож кожному за оптимальний свій темп руху. Сильні і недосвідчені туристи часто тікають далеко вперед, залишаючи слабких і недосвідчених десь позаду. В результаті першим доводиться часто зупинятися і чекати, а другі повзуть практично без відпочинку, проклинаючи все на світі і перш за все своїх прудких друзів. У групі наростає напруга та взаємне подразнення.