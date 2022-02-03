Португалія – надзвичайно цікава країна, що дає змогу насолодитися різноманітною природою, вишуканою кухнею та різнобарвною культурою. Дізнайтеся про маловідомий куточок португальського узбережжя – Кошта Вісентіна.

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Краєвиди узбережжя здивують навіть досвідчених мандрівників / Фото T.J. Eisenstein

Ландшафт вражає

Кошта Вісентіна розташована в регіоні Алгарве, між Одесейше та Бургау. Це узбережжя приваблює мандрівників своєю первозданною природою.



Неймовірні краєвиди узбережжя / Фото Jamie Ditaranto

Costa Vicentina – це національний природний парк, що має площу понад 75 тисяч гектарів. Ця територія приваблює мандрівників своїм ландшафтом – тут можна помилуватися скелями над океаном, вражаючими гротами, лагунами та бухтами.

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На узбережжі дуже багато красивих місць / Фото Marco Santos

Любителі піших прогулянок та трекінгу приїздять сюди за враженнями.

Загалом туристів на Кошта Вісентіна досить мало – ці місця залишаються безлюдними та дають змогу відчути себе на самоті з природою.

Туристи мандрують тут рибацькими стежками. Їх ніхто не прокладає спеціально – просто рибалки намагаються спуститися до води, з часом відшукуючи найкращі маршрути.

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