Вхід за перепустками: у Марселі обмежать кількість відвідувачів знаменитого пляжу

Влада французького курортного міста Марсель вирішила обмежити кількість відвідувачів знаменитого пляжу Сюжитон. Це зроблять, щоб вберегти мальовничі природні ландшафти від руйнування.

Для цього для охочих відпочити на пляжі введуть добові перепустки. Їм можна буде без будь-яких труднощів отримати на спеціально створеному сайті, однак кількість перепусток на один день буде обмеженою – від 200 до 300. Їх перевірятимуть на вході до пляжу, а також вибірково у тих, хто вже перебуватиме на території.

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Навіщо потрібні перепустки

Нову систему планують тестувати весною, а ввести у дію – влітку 2022 року. За звичайних умов у високий сезон на пляжі Сюжитон буває понад 1500 відпочивальників за один день, а перепустки допоможуть скоротити цю кількість в рази. Це необхідно, щоб зменшити екологічне навантаження.

Існує реальний ризик ерозії, бо, крім каміння, тут є ґрунт. Зокрема, коріння сосен можуть оголитися та ослабитися. Ми можемо втратити весь ландшафт, якщо нічого не зробимо,

– прокоментував ситуацію представник національного парку Каланки, частиною якого є пляж.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут

Це вже не перший крок влади, спрямований на збереження цієї особливої території. Раніше вони заборонили несанкціоновану стоянку човнів у бухтах, суттєво зменшили кількість місць для паркування та почали регулярно публікувати в соцмережах фото переповнених пляжів, аби відлякати людей.

Ландшафти пляжу Сюжитон: дивіться відео

У Венеції також хочуть зменшити наплив туристів

Влада Італії ввела схожі правила для туристів, охочих відвідати Венецію. У 2022 році вони зможуть потрапити до "міста на воді" лише після купівлі одноденного вхідного квитка за 5 євро. Це вирішили зробити, щоб зменшити кількість "туристів одного дня" та заохотити людей до більш тривалих мандрівок.

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