Вибір інстаграму: які п'ятизіркові готелі вважають найгарнішими у світі
Джерело:The National
До рейтингу "найінстаграмніших" готелів увійшли ті, що найчастіше з'являються на фотографіях туристів. З'ясувалося, що ними стали готелі з кардинально різними концепціями.
Рейтинг склав онлайн-ресурс Money.co.uk, проаналізувавши понад 10 мільйонів хештегів в соціальній мережі Instagram. Виявилося, що один готель лідирує зі значним відривом.
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Burj Al Arab в Дубаї
Цей готель вважають "найінстаграмнішим" у світі / Фото Unsplash
Абсолютним рекордсменом став Burj Al Arab в Дубаї. Туристи відмітили його на своїх фотографіях майже 2,5 мільйони разів.
Burj Al Arab офіційно є п'ятизірковим готелем. Однак його називають "семизірковим" за розкішний сервіс. Гостям тут пропонують меню подушок, трансфер на Rolls-Royce та чимало можливостей зробити розкішне фото.
Також до п'ятірки найкрасивіших готелів увійшли:
- Soneva Jani, Мальдіви,
- Bellagio, Лас-Вегас,
- The Plaza, Нью-Йорк,
- The Beverly Hills Hotel, Каліфорнія.
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Soneva Jani на Мальдівах
Будиночки для гостей / Фото Soneva Jani
Цей готель пропонує мандрівникам неперевершений панорамний вид на океан. Гості тут мешкають в невеликих дерев'яних бунгало, що розташовані просто на воді.
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Bellagio у Лас-Вегасі
Розкішний готель приваблює любителів дорогих інтер'єрів / Фото Bellagio Las Vegas
Тут можна провести ніч по-королівськи / Фото Bellagio Las Vegas
Це великий п'ятизірковий готель-казино. Головною "родзинкою" закладу є світло-музичний фонтан біля входу.
Bellagio є одним з найбільших готелів у світі – у ньому розташовано 3950 номерів.
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The Plaza в Нью-Йорку
Інтер'єр готелю The Plaza / Фото Palm Court / Tripadvisor
Дуже красивий готель з розкішними інтер'єрами. Гостей вражають численні вітражі, мармур, колони, кришталеві люстри та інші символи життя багатих і знаменитих.
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The Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесі
Готель The Beverly Hills / Фото Tripadvisor
У цьому готелі яскравий та нестандартний інтер'єр. Завдяки своєму оригінальному дизайну він став справді культовим серед туристів.
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