Від немовлят до випускників: назвали цікаві напрямки для подорожей з дітьми
Джерело:Travel and Leisure
Чимало батьків мріють, щоб діти подорожували разом із ними. Мандри – це чудовий досвід, що розвиває дитину та дає їй уявлення про світ.
По мірі того, як діти ростуть, подорожі можуть ставати усе віддаленішими. А от з немовлятатами краще обирати не надто далекі напрямки, без сильної зміни часових поясів.
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Малюки до 5 років: пляжний курорт
Малюкам чудово підійдуть морські курорти Туреччини та Єгипту / Фото Unsplash
Українцям чудово підійдуть варіанти відпочинку в Туреччині або Єгипті. Короткий переліт, велика кількість сонця, море та хороші пляжі – чудовий вибір для перших подорожей дитини.
Учні молодших класів: Рим, Італія
Римські канікули сподобаються дітям / Фото Unsplash
Щойно діти йдуть до школи, як починають отримувати безліч інформації про світ довкола. Поїздка до Риму може стати для них справжнім "кіно в реальності".
Діти на вчасні очі побачать те, про що їм розповідають у школі: живу історію на вулицях міста, легендарний Колізей тощо.
Крім того, Італія – ідеальна країна для дитячого гастротуризму. Зазвичай діти обожнюють піцу та морозиво. В Італії можна не тільки куштувати ці традиційні страви, а й взяти участь у майстер-класі з їх приготування.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Підлітки (11 – 17 років) : сафарі в Африці
Підлітки будуть в захваті від сафарі / Фото Unsplash
Зазвичай діти підліткового віку прагнуть пригод. Сафарі в одній з африканських країн подарує їм незабутній досвід.
Діти побачать легендарних тварин: левів, слонів, буйволів, гепардів, відчують неймовірний азарт від пошуків звірів. Окремий атракціон – поїздка спеціальним автомобілем вглиб савани також запам'ятається їм на все життя.
Краще, якщо це буде сафарі з ночівлею у наметі – від такого досвіду діти залишаються в повному захваті.
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Випускники та студенти: Японія
Японія стане неймовірним досвідом, що знадобиться в дорослому житті / Фото Unsplash
Так, подорожі до Японії досить дорогі. Однак цей досвід стане незабутнім для дорослої дитини.
Якщо ви подаруєте дитині на випуск зі школи або університету подорож до Японії – вона отримає унікальний шанс побачити спосіб життя, що кардинально відрізняється від звичного нам.
Цей досвід неодмінно стане в пригоді у дорослому житті.
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