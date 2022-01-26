Від немовлят до випускників: назвали цікаві напрямки для подорожей з дітьми

Чимало батьків мріють, щоб діти подорожували разом із ними. Мандри – це чудовий досвід, що розвиває дитину та дає їй уявлення про світ.

По мірі того, як діти ростуть, подорожі можуть ставати усе віддаленішими. А от з немовлятатами краще обирати не надто далекі напрямки, без сильної зміни часових поясів.

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Малюки до 5 років: пляжний курорт



Малюкам чудово підійдуть морські курорти Туреччини та Єгипту / Фото Unsplash

Українцям чудово підійдуть варіанти відпочинку в Туреччині або Єгипті. Короткий переліт, велика кількість сонця, море та хороші пляжі – чудовий вибір для перших подорожей дитини.

Учні молодших класів: Рим, Італія



Римські канікули сподобаються дітям / Фото Unsplash

Щойно діти йдуть до школи, як починають отримувати безліч інформації про світ довкола. Поїздка до Риму може стати для них справжнім "кіно в реальності".

Діти на вчасні очі побачать те, про що їм розповідають у школі: живу історію на вулицях міста, легендарний Колізей тощо.

Крім того, Італія – ідеальна країна для дитячого гастротуризму. Зазвичай діти обожнюють піцу та морозиво. В Італії можна не тільки куштувати ці традиційні страви, а й взяти участь у майстер-класі з їх приготування.

Підлітки (11 – 17 років) : сафарі в Африці

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.



Підлітки будуть в захваті від сафарі / Фото Unsplash

Зазвичай діти підліткового віку прагнуть пригод. Сафарі в одній з африканських країн подарує їм незабутній досвід.

Діти побачать легендарних тварин: левів, слонів, буйволів, гепардів, відчують неймовірний азарт від пошуків звірів. Окремий атракціон – поїздка спеціальним автомобілем вглиб савани також запам'ятається їм на все життя.

Краще, якщо це буде сафарі з ночівлею у наметі – від такого досвіду діти залишаються в повному захваті.

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Випускники та студенти: Японія



Японія стане неймовірним досвідом, що знадобиться в дорослому житті / Фото Unsplash

Так, подорожі до Японії досить дорогі. Однак цей досвід стане незабутнім для дорослої дитини.

Якщо ви подаруєте дитині на випуск зі школи або університету подорож до Японії – вона отримає унікальний шанс побачити спосіб життя, що кардинально відрізняється від звичного нам.

Цей досвід неодмінно стане в пригоді у дорослому житті.

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