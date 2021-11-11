Відпочинок в ОАЕ: чим особливий кожен з еміратів

Якщо ви ніколи не були в Об'єднаних Арабських Еміратах, ймовірно, вам хочеться дослідити усі частини країни. Розповідаємо, що може запропонувати туристам кожен із семи еміратів.

В Еміратах можна знайти варіанти відпочинку на будь-який смак: від розслабленого пляжного до активного відвідування різноманітних пам'яток. ОАЕ славиться неймовірними пейзажами, теплим морем. вражаючою архітектурою та розкішним шопінгом.

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Абу Дабі

Абу-Дабі / Фото Unsplash

Столиця ОАЕ. Тут можна помилуватися всесвітньо відомими мечетями, парними баштами-близнюками, що мають рухомі фасади та знаменитою Capital Gate – баштою, що падає.

Абу-Дабі підійде тим, хто хоче насолодитися атмосферою розкоші.

Також тут розташований популярний серед туристів острів Яс, на якому можна знайти чимало розваг. Тут є гоночна траса Формули-1, парк розваг Феррарі, парк розваг компанії Warner Brothers, готелі й аквапарк.

Дубай



Дубай / Фото Unsplash

Звісно, усі, хто планує відпочинок в Еміратах, чули про Дубай. Це великий туристичний центр, куди прилітають відпочивальники з усього світу.

Цей емірат вважають ідеальним для тих, хто прагне розваг. Тут розташовані найвідоміші аквапарки світу, штучні острови у вигляді пальм та найвища будівля світу – Бурдж-Халіфа висотою 828 метрів.

Шарджа



Шарджа / Фото Кідпасаж

Чимало туристів обирають саме Шарджу для сімейного пляжного відпочинку. Тут можна насолоджуватися спокійним часом на морі. А якщо захочеться розваг чи помилуватися архітектурою – поруч Дубай, куди чимало туристів їздять на екскурсії.

У Шарджі також можна відвідати мечеть Аль-Нур, музей автомобілей, музей археології та центр дикої природи.

Рас-ель-Хайма



Рас-ель-Хайма / Фото GeografTour

Найдавніший з еміратів. Це – чудовий емірат для тих, хто прагне ідеального відпочинку на морі. Чимало готелів тут пропонують варіант відпочинку "все включено", який так полюбляють українські туристи.

Також у Рас-ель-Хайму варто їхати тим, хто прагне потрапити на шопінг. В однойменній столиці є чимало туристичних принад: розкішні східні базари, археологічні розкопки, Національний музей та аквапарк.

Аджман



Аджман / Фото TuTu

Найменший емірат у складі ОАЕ. Тут розташовано чимало пляжних готелів. Аджман називають столицею перлів та білого піску. Туристи зможуть насолодитися розкішними пляжами, арабською архітектурою та численними музеями.

Фуджейра



Фуджейра / Фото TuTu

У цьому еміраті немає нафти, але є морський порт, що сприяє розвитку регіону. Туристи їдуть сюди за піщаними пляжами, скелястими мисами, мальовничими ущелинами. В цьому еміраті є безліч мінеральних джерел і зелені, що не характерно для основної території ОАЕ.

Фуджейру називають найкращим місцем для дайвінгу в ОАЕ.

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Умм-ель-Кайвайн



Умм-ель-Кайвайн / Фото Youroute

У цьому еміраті також представлені варіанти пляжного відпочинку. Умм-ель-Кайвайн вважають одним із найспокійніших та розмірених еміратів.

Ті, хто полюбляє поєднувати морський та активний відпочинок, зможуть зайнятися підводною рибалкою, прогулятися руїнами давніх поселень та поспостерігати за птахами.