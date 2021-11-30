Відпочинок на термальних джерелах: 3 найкращі варіанти, доступні українцям

Гарячі джерела подарують релакс і насолоду – а тому це просто обов'язкове місце для відвідування у подорожах. Якщо мандруватимете Туреччиною, Італією або Ісландією – зможете насолодитися термальними водами.

У світі є чимало термальних джерел, у яких влаштували атракції для туристів. Пропонуємо дізнатися про приголомшливі місця, розташовані неподалік України – вони доступні кожному мандрівнику.

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Термальні басейни Памуккале в Туреччині



Памуккале, Туреччина / Фото Unsplash

Десятки термальних джерел прикрашають пагорби природного парку Памуккале. Цей об'єкт занесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Памуккале виглядає вражаюче: бірюзова вода та білі вапнякові тераси, що немов сяють на сонці. Це місце здавна вабило як звичайних туристів, так і правителів: наприклад, Клеопатру.

Температура води тут увесь рік однакова: близько 36 градусів.

Каскате дель Муліно в Італії



Каскате дель Муліно / Фото Novate

Ці термальні джерела розташовані у Тоскані. "Родзинкою" локації є те, що вхід сюди безкоштовний для всіх та відкритий 24 години на добу.

Термальна вода тут просочується крізь природні вапнякові басейни. Її температура складає близько 37 градусів.

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Блакитна лагуна, Ісландія



Блакитна лагуна / Фото Unsplash

Один із найвідоміших термальних курортів у світі. Блакитна лагуна розташована за 20 хвилин від аеропорту Кефлавік.

Геотермальна морська вода багата мінералами. Температура її складає близько 37 – 38 градусів.

Туристів сюди приваблює не тільки релакс у воді, а й неймовірні краєвиди. Відповідно до назви, вода тут небесно-блакитного кольору. А довкола – неймовірні ісландські пейзажі: чорні вулканічні пагорби, що нагадують рельєф інших планет.