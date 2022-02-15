Відпочинок у зимовий сезон: яка погода в Хургаді за місяцями
Джерело:Travel The World
Єгипет – надзвичайно популярний напрям серед українських мандрівників. Відпочинок тут доступний навіть взимку, тому розповідаємо, яка погода чекає на мандрівників у "холодний сезон".
Хургада – популярний курорт у материковій частині Єгипту. У період з грудня до березня погода на курорті має ряд особливостей, про які важливо дізнатися перед тим, як плануєте мандрівку до Єгипту.
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Грудень
Зазвичай перший місяць зими зустрічає туристів досить приємною погодою. У цей період можна купатися та проводити час на пляжі.
Особливо приємно взимку відвідувати екскурсії – немає задушливої спеки, погода тепла та приємна.
Однак ввечері на курорті може бути холодно – тому обов'язково візьміть з собою теплу кофту, штани й навіть легку куртку.
- Температура повітря: 23 – 24 градуси вище нуля.
- Температура води: 21 – 23 градуси.
Зимовий Єгипет приваблює туристів своєю помірною температурою без спеки / Фото Unsplash
Січень
Чимало туристів приїжджають в Єгипет для того, щоб зустріти Новий рік і залишаються на відпочинок у перші дні січня. У цей період панує не надто спекотна і досить комфортна погода.
Вночі може бути досить прохолодно. Крім того, в січні у Єгипті часто буває вітряно. Однак туристи усе одно їдуть туди – в тепліші дні можна купатися в морі, у прохолодніші – в басейні. Також січень – ідеальний час для відвідування екскурсій.
- Температура повітря: 21 – 25 градусів тепла вдень, 12 – 15 градусів вночі.
- Температура води: близько 23 градусів тепла.
Лютий
Лютий вважають найхолоднішим місяцем в Хургаді. Температура повітря не надто відрізняється від січневої, а от вода трохи охолоджується.
- Температура повітря: близько 21 градусу тепла вдень.
- Температура води: 19 – 20 градусів.
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Березень
Температура повітря та води в Хургаді починає повільно рости – в Єгипет приходить весна.
- Температура повітря: 22 – 24 градуси вище нуля.
- Температура води: близько 20 градусів.