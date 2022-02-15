Відпочинок у зимовий сезон: яка погода в Хургаді за місяцями

Єгипет – надзвичайно популярний напрям серед українських мандрівників. Відпочинок тут доступний навіть взимку, тому розповідаємо, яка погода чекає на мандрівників у "холодний сезон".

Хургада – популярний курорт у материковій частині Єгипту. У період з грудня до березня погода на курорті має ряд особливостей, про які важливо дізнатися перед тим, як плануєте мандрівку до Єгипту.

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Грудень

Зазвичай перший місяць зими зустрічає туристів досить приємною погодою. У цей період можна купатися та проводити час на пляжі.

Особливо приємно взимку відвідувати екскурсії – немає задушливої спеки, погода тепла та приємна.

Однак ввечері на курорті може бути холодно – тому обов'язково візьміть з собою теплу кофту, штани й навіть легку куртку.

Температура повітря: 23 – 24 градуси вище нуля.

23 – 24 градуси вище нуля. Температура води: 21 – 23 градуси.



Зимовий Єгипет приваблює туристів своєю помірною температурою без спеки / Фото Unsplash

Січень

Чимало туристів приїжджають в Єгипет для того, щоб зустріти Новий рік і залишаються на відпочинок у перші дні січня. У цей період панує не надто спекотна і досить комфортна погода.

Вночі може бути досить прохолодно. Крім того, в січні у Єгипті часто буває вітряно. Однак туристи усе одно їдуть туди – в тепліші дні можна купатися в морі, у прохолодніші – в басейні. Також січень – ідеальний час для відвідування екскурсій.

Температура повітря: 21 – 25 градусів тепла вдень, 12 – 15 градусів вночі.

21 – 25 градусів тепла вдень, 12 – 15 градусів вночі. Температура води: близько 23 градусів тепла.

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Лютий

Лютий вважають найхолоднішим місяцем в Хургаді. Температура повітря не надто відрізняється від січневої, а от вода трохи охолоджується.

Температура повітря: близько 21 градусу тепла вдень.

близько 21 градусу тепла вдень. Температура води: 19 – 20 градусів.

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Березень

Температура повітря та води в Хургаді починає повільно рости – в Єгипет приходить весна.