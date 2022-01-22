Вражаючий рожевий колір води: яскраві фото лагуни в Австралії
Джерело:Boredpanda
Рожево-червоне забарвлення водам лагуни надають водорості під назвою Dunaliella salina. Вони містять у своєму складі бета-каротин, що є природним барвником.
Лагуна Хатт – це озеро із неймовірно яскравим кольором води. Воно розташоване неподалік міста Грегорі в Західній Австралії.
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Чому вода в озері рожева
У воді присутні водорості Dunaliella salina, які є джерелом бета-каротину – природного барвника та джерела вітаміну А.
"Рожева сіль на березі блищить, як сніг" / Фото Kristina Makeeva
У лагуні Хатт розташований найбільший у світі завод із виробництва мікроводоростей. Тут розташовані штучні ставки площею 250 гектарів, у яких вирощують Dunaliella salina. Цей пігмент використовують при виробництві їжі та ліків.
Лагуна Хатт має довжину 14 кілометрів, а ширину – 2 кілометри. Рожеві озера відділені від Індійського океану пляжем.
Фото Kristina Makeeva
Однак морські води проникають в озера, тому вода там солона. В сухі місяці долина нагадує пустелю, що вкрита сіллю.
Фотографка Крістіна Макєєва побувала у неймовірній долині та потішила користувачів ресурсу Boredpanda вражаючими фотографіями.Гори, морський курорт, екскурсії дивовижними пам’ятками – який варіант відпочинку ви б не обрали, Coral Travel знайде тур саме для вас.
Фото Kristina Makeeva
Фото Kristina Makeeva
Фото Kristina Makeeva
Фото Kristina Makeeva
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