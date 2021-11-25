Як купувати квитки на Чорну п'ятницю: поради тим, хто хоче зекономити на подорожах
Джерело:24 канал
У Чорну п'ятницю можна придбати не тільки техніку та одяг зі значною знижкою. Чимало авіакомпаній також роблять розпродажі квитків на різні напрямки.
Чорна п'ятниця – грандіозний розпродаж, що традиційно відбувається в останню п'ятницю листопада. Чимало брендів роблять знижки протягом усього тижня, на який випадає "Чорна п'ятниця". Розповідаємо, як у ці дні можна зекономити на авіаквитках.
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Не плануйте конкретний напрям і час
Найкраще – не прив'язуватися до конкретного напряму / Фото Unsplash
Найкраще бути вільним від конкретних ідей. Адже квитків зі знижкою на бажаний напрямок, ймовірно, не буде.
А от якщо ви приготуєтеся до пригод і перевірите різні варіанти – удача може посміхнутися вам. Ціни на квитки дуже коливаються в залежності від дня та часу вильоту, пори року тощо. Тому "вільний" графік і напрям допоможуть вам обрати найдешевший варіант.
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Не купуйте квитки імпульсивно
У деяких містах дорога від аеропорту може коштувати дорого / Фото Unsplash
Звісно, низька ціна змушує негайно придбати омріяний авіаквиток. Однак не спішіть. Спершу дізнайтеся, чи дозволений в'їзд до країни у зв'язку з пандемією. Підберіть варіанти житла – адже на ваші дати може й не бути бюджетних готелів чи хостелів.
Дізнайтеся, скільки в конкретному місті коштує доїхати від аеропорту до міста. Часто ця дорога обходиться більше, ніж квиток на лоу-кост.
Тільки після цього прийміть рішення, чи купувати квиток. Інакше імпульсивна покупка може перетворитися на зайві витрати, а зовсім не на економію.
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Стежте за цінами задовго до чорної п'ятниці
Обраний вами напрям може коштувати дешевше до Чорної п'ятниці / Фото Unsplash
Якщо вас цікавить конкретний маршрут, простежте, скільки коштуватимуть квитки на нього у різні дні та в різних авіакомпаній.
Може трапитися так, що квитки буде дешевше купити ще до Чорної п'ятниці. Адже на обраний вами напрям можуть штучно завищити ціну напередодні розпродажу, а потім трохи її знизити.