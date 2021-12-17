Як обрати комфортне місце в літаку: поради мандрівникам
Джерело:Matador Network
Деякі люди не люблять подорожувати літаком, адже впевнені, що цей вид транспорту некомфортний та небезпечний. Інші ж обожнюють польоти та все, що з ними пов'язано.
Дізнайтеся, як зробити свої польоти приємнішими. Поради з вибору місця допоможуть зорієнтуватися, де ви хочете сидіти та обрати найкращий варіант для себе.
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Боїтеся турбулентності – сідайте над крилами
Місця біля крил – ті, де найменше відчувається турбулентність. Якщо боїтеся, намагайтеся обирати саме їх.
Якщо всі місця над крилами зайняті, обирайте сидіння у задній частині літака. Там також менш відчутні повітряні "кульбіти".До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.
Не боїтеся – сідайте спереду
У передній частині літака повітря зазвичай свіжіше та чистіше. Тому сміливці можуть спокійно обирати саме ніс повітряного судна.
Якщо боїтеся турбулентності, обирайте місця над крилами / Фото Unsplash
На ранкових польотах турбулентність менша
За день повітря нагрівається та піднімається вгору, що й стає причиною турбулентності. Тому, якщо боїтеся, за можливості обирайте ранкові перельоти.
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- Забронюйте місця біля вікна та біля проходу. Висока ймовірність, що ніхто не стане обирати місце посередині між вами.
- Якщо ж так трапиться, що посередині хтось сидітиме, ви можете попросити помінятися. Зазвичай люди із задоволенням міняють своє місце на зручніше.
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