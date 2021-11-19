Як перевірити, чи якісно прибрали ваш номер у готелі: лайфхаки від мандрівників

Чистота у помешканні, будь то власне житло чи готельний номер, особливо важлива у час пандемії коронавірусу. Але іноді працівники готелів лише створюють видимість прибирання після попередніх гостей замість того, щоб зробити це по-справжньому. Саме тому необхідно знати, як перевірити, чи справді поприбирали у вашому номері.

Усе починається з ліжка

Анонімний бортпровідник з 19-річним стажем роботи розповів, що перше, на що він звертає увагу у новому номері – це ліжко. Річ у тім, що у прибраному номері повинна бути свіжа постільна білизна, а з'ясувати, чи замінили її можна, поглянувши на складки на тканині.

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Постіль не лише не має бути брудною чи пом'ятою. На ній повинні бути гострі складки – заломи, які утворюються, коли білизну складають після прання. Їхня відсутність може вказувати на те, що постіль давно не прали.

Не спіть на готельних простирадлах, на яких немає заломів від складання. На них вже хтось спав,

– сказав бортпровідник.

На свіжій постільній білизні є заломи від складання / Фото Unsplash

Його слова підтверджує і працівник мотелю у Маріпосі, на ім'я Ден. У його обов'язки входить замінювати білизну на ліжках, але чоловік зізнався, що робить це не завжди. Якщо він бачить, що постіль ще не повністю зіпсована, то просто сильно натягує простирадла, розрівнюючи їх та позбавляючи від слідів використання.

Погляньте на чайник

Досвічений мандрівник Гаррісон Джейкобс, який колись всього за рік провів 300 ночей у готелях та орендованих апартаментах, розповів про інший спосіб перевірки чистоти. Якщо у вашому тимчасовому помешканні є чайник – загляньте під його кришку.

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"Якщо я бачу там плісняву чи іржу, а це трапляється часто, я прошу інший номер або скорочую час свого перебування у цьому місці до однієї ночі", – поділився Гаррісон.

Перевіряйте кришку чайника / Фото Pexels

За його словами, кавоварки та електрочайники, в яких майже постійно є вода та волога, є розплідником мікробів та бактерій. Попри це, прибиральники часто пропускають ці прилади, тому що їх досить непросто вичистити. Це також натякає на те, що у готелі невідповідально ставляться до прибирання.