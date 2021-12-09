Як швидко та без нервів пройти особистий огляд в аеропорту
Джерело:Dip
Кожен турист, який збирається летіти в будь-якому напрямку, зобов'язаний пройти особистий огляд. Дізнайтеся, як зробити це максимально швидко.
На особистому огляді ви проходите крізь спеціальні рамки. А ваші речі тим часом проходять рентген-огляд. Якщо хочете якомога швидше покінчити з цією не надто приємною процедурою і потрапити у зону Duty Free, дотримуйтеся нескладних правил.
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Ставайте в чергу за "діловими" людьми
Ймовірно, ці люди літають досить часто, а тому звикли проходити огляд. Можна очікувати, що у них все ретельно складено та відсортовано – і вони не будуть затримуватися на огляді.
Досвідчені мандрівники вміють проходити огляд швидко – краще ставати в чергу за ними / Фото Unsplash
Уникайте сімей з дітьми
А от родини з дітьми часто проходять огляд досить довго. Дорослим доводиться повільно сортувати речі, знімати паски й взуття не тільки з себе, а й з дітей тощо. Тому черги, у яких є діти, точно рухатимуться повільно.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Велика кількість персоналу – не завжди добре
Якщо ви стали у чергу, де огляд проводять кілька працівників – ймовірно, один із них стажер. Навряд чи це пришвидшить проходження огляду – скоріше, навпаки.
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Подбайте про свої речі
Найбільш часта причина затримок – ваші власні речі, а зовсім не інші мандрівники.
Складіть свої речі так, щоб їх було зручно діставати під час огляду / Фото Unsplash
Тому перед тим, як вирушати до аеропорту:
- Складіть рідини, які потраплять у ручну поклажу, в окремий прозорий пакет.
- Пам'ятайте, що в ручній поклажі можна провозити рідини у пляшечках до 100 мілілітрів та не більше 1 літра на людину.
- Ноутбук та електроніку покладіть так, щоб їх можна було легко дістати на огляді.
- Не залишайте павер-бенки у валізі – заберіть їх в ручну поклажу.
- Обирайте паски й взуття, які легко зняти.
- Наперед вийміть з кишень монети та ключі та складіть їх в сумку.
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