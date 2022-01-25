Як виглядає найменший заповідник у світі та хто його заснував

Острів Моєн має площу усього 0,099 квадратного кілометра. Цей екологічний заповідник має нагадати людям про те, якими були Сейшельські острови до появи туризму.

Колись цей тропічний острів був занедбаним пустирем. Однак його придбав чоловік на ім'я Брендон Грімшоу і доля цього шматка суші змінилася.

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Чоловік купив занедбаний острів

Чимало багатіїв купують острови, щоб продемонструвати розкіш і статки. Однак Грімшоу вирішив вчинити інакше.



Коли Грімшоу придбав острів, той був абсолютно занедбаний / Фото PhotoStock-Israel / Alamy

Чоловік вперше приїхав на Сейшели у 1962 році. У той час чоловік працював редактором в африканських газетах, але розумів, що країни одна за одною проголошують незалежність – і він залишиться без роботи.

Під час вікенду чоловіку запропонували придбати недорогий острів – і він погодився. Однак придбати Моєн виявилося не так складно, як піклуватися про нього.

Моєн – один із найменших островів на Сейшелах. Він має довжину лише 0,4 кілометра, а ширину – 0,3 кілометра. Довжина берегової лінії острова становить менш як 2 кілометри.



Острів нагадує крихітний шматок джунглів посеред океану / Фото PhotoStock-Israel / Alamy

Тривалий час на острові жила тільки сім'я рибалок. Уся територія була занедбана та заросла бур'янами. Грімшоу та його помічник – 19-річний син місцевого рибалки Рене Антуан Лафортюн почали перетворювати острів на заповідник.

Чоловіки навіть знайшли могили піратів з минулих століть. Вони намагалися шукати піратські скарби, однак марно.

Повернув острів місцевим мешканцям

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Різні компанії пропонували власнику викупити острів за чималі кошти, однак той опирався. Грімшоу вирішив зробити усе, щоб зберегти своє "дітище", а тому створив постійний трест для захисту острова.



Острів став частиною національного парку / Фото PhotoStock-Israel / Alamy

У 2009 році чоловік підписав угоду з Міністерством навколишнього середовища Сейшельських островів, яка включала Моєн до морського парку Сент-Анн.

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На жаль, Брендон Грімшоу помер у 2012 році. На острові зараз діє невеликий музей, присвячений його пам'яті, ресторан та 2 розплідники для гігантських черепах. Більше жодної інфраструктури на острові не будують – адже його вважають заповідником.



На острові живе 50 гігантських черепах / Фото Kit Day / Alamy

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