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Давайте чайові
Не забувайте віддячувати працівникам готелів, таксистам, гідам та офіціантам. Так ви забезпечите собі справді приємний сервіс. А людям – додатковий заробіток, адже часто їх зарплатня буває дуже маленькою.
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Приготуйтеся до додаткових витрат
Навіть якщо ви придбали путівку із "все включено", без витрат не обійтися. По-перше, ви захочете придбати сувеніри. По-друге, деякі послуги в готелі все одно будуть платними: наприклад, іноземний алкоголь на барі може оплачуватися додатково.
Деякі послуги у готелях можуть оплачуватися окремо / Фото Unsplash
У меню або в переліку послуг такі позиції можуть позначати як "extra". Якщо біля того, що ви хочете замовити, написане таке слово – за це доведеться заплатити окремо.
Тому найкраще – запланувати певну суму коштів на додаткові витрати й насолоджуватися відпочинком.
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Захистіть свої речі від крадіжки
У жодному разі не залишайте свої речі без нагляду, не довіряйте валізи випадковим "носіям". У готелі ховайте усе цінне в сейф або носіть із собою.
Також туристам краще не брати цінні речі та прикраси на пляж – адже там підвищений ризик крадіжок. Поки туристи купаються, злодії можуть дістатися їх речей.
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Купуйте солодощі на вагу
Так, купувати пахлаву чи рахат-лукум на вагу – трохи дорожче. Але смак та якість сильно відрізняються від фасованих.
Солодощі на вагу набагато смачніші / Фото Unsplash
Десерти в супермаркеті можуть здатися дешевими, але їх зазвичай мало у коробці, а смакові якості досить посередні. А от смаколики на вагу у невеликих крамницях потішать вас своїм насиченим смаком.
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Не ходіть у хамам після засмаги
Найкраще – відвідати турецьку баню в перші дні відпочинку. Інакше ризикуєте залишитися без золотавого відтінку на шкірі.
До того ж якщо ви хоч трішки згорите на сонці, відвідування хамаму може стати дуже неприємним та болючим. Тому подбайте про те, щоб не завдавати своїй шкірі подвійного стресу.