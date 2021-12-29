Давайте чаевые

Не забывайте благодарить работников гостиниц, таксистов, гидов и официантов. Так вы обеспечите себе действительно приятный сервис. А людям – дополнительный заработок, потому что часто их зарплата бывает очень маленькой.

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Приготовьтесь к дополнительным расходам

Даже если вы приобрели путевку "все включено", без затрат не обойтись. Во-первых, вы захотите приобрести сувениры. Во-вторых, некоторые услуги в отеле все равно будут платными: например иностранный алкоголь на баре может оплачиваться дополнительно.



Некоторые услуги в отелях могут оплачиваться отдельно / Фото Unsplash

В меню или в списке услуг такие позиции могут обозначаться как "extra". Если возле того, что вы хотите заказать, написано такое слово – за это придется заплатить отдельно.

Поэтому лучше всего запланировать определенную сумму средств на дополнительные расходы и наслаждаться отдыхом.

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Защитите свои вещи от воровства

Ни в коем случае не оставляйте свои вещи без присмотра, не доверяйте чемоданы случайным "носильщикам". В отеле храните все ценное в сейфе или носите с собой.

Также туристам лучше не брать ценные вещи и украшения на пляж – ведь там повышенный риск краж. Пока туристы купаются, воры могут добраться до их вещей.

Купите сладости на развес

Да, покупать пахлаву или рахат-лукум на развес – немного дороже. Но вкус и качество сильно отличаются от фасованных.



Сладости на развес намного вкуснее / Фото Unsplash

Десерты в супермаркете могут показаться дешевыми, но обычно их мало в коробке, а вкусовые качества довольно посредственные. А вот сладости на развес в небольших магазинах порадуют вас своим насыщенным вкусом.

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Не ходите в хаммам после загара

Лучше всего посетить турецкую баню в первые дни отдыха. Иначе рискуете остаться без золотистого оттенка на коже.