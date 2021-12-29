Як зекономити гроші й нерви в Туреччині: 5 секретів успішного відпочинку

Туристи-новачки й досвідчені мандрівники знають, що кожна країна має свої особливості та "секрети", які зроблять відпустку ідеальною. Дізнайтеся, як мандрувати Туреччиною без зайвих витрат, спокійно та із задоволенням.

Давайте чайові

Не забувайте віддячувати працівникам готелів, таксистам, гідам та офіціантам. Так ви забезпечите собі справді приємний сервіс. А людям – додатковий заробіток, адже часто їх зарплатня буває дуже маленькою.

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Приготуйтеся до додаткових витрат

Навіть якщо ви придбали путівку із "все включено", без витрат не обійтися. По-перше, ви захочете придбати сувеніри. По-друге, деякі послуги в готелі все одно будуть платними: наприклад, іноземний алкоголь на барі може оплачуватися додатково.



Деякі послуги у готелях можуть оплачуватися окремо / Фото Unsplash

У меню або в переліку послуг такі позиції можуть позначати як "extra". Якщо біля того, що ви хочете замовити, написане таке слово – за це доведеться заплатити окремо.

Тому найкраще – запланувати певну суму коштів на додаткові витрати й насолоджуватися відпочинком.

Захистіть свої речі від крадіжки

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.

У жодному разі не залишайте свої речі без нагляду, не довіряйте валізи випадковим "носіям". У готелі ховайте усе цінне в сейф або носіть із собою.

Також туристам краще не брати цінні речі та прикраси на пляж – адже там підвищений ризик крадіжок. Поки туристи купаються, злодії можуть дістатися їх речей.

Купуйте солодощі на вагу

Так, купувати пахлаву чи рахат-лукум на вагу – трохи дорожче. Але смак та якість сильно відрізняються від фасованих.



Солодощі на вагу набагато смачніші / Фото Unsplash

Десерти в супермаркеті можуть здатися дешевими, але їх зазвичай мало у коробці, а смакові якості досить посередні. А от смаколики на вагу у невеликих крамницях потішать вас своїм насиченим смаком.

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Не ходіть у хамам після засмаги

Найкраще – відвідати турецьку баню в перші дні відпочинку. Інакше ризикуєте залишитися без золотавого відтінку на шкірі.

До того ж якщо ви хоч трішки згорите на сонці, відвідування хамаму може стати дуже неприємним та болючим. Тому подбайте про те, щоб не завдавати своїй шкірі подвійного стресу.