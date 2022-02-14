Фотограф Гвідо Гутьєррес Руїс, який мешкає у Мадриді, знайшов спосіб показати красу свого міста у креативний спосіб. Він фотографує його вулиці, будинки та пам'ятки у різноманітних віддзеркаленнях – калюжах, водоймах, вікнах, автомобілях тощо. Такий ефект додає знімкам ще більшої чарівності, а людям, які на них дивляться, – сильнішого бажання побувати у Мадриді.
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса
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Фото Гвідо Гутьєрреса Руїса