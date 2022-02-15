В які міста "утікали" самотні мандрівники на День Святого Валентина

Щороку чимало людей хочуть "заховатися" від Дня Святого Валентина і провести його наодинці з собою. Для цього обирають міста, у яких можна знайти чимало розваг.

Пошукова система Kayak оприлюднила дані про міста, які найбільше приваблюють соло-мандрівників. Цьогоріч холостяки та холостячки звернули свою увагу на Стамбул.

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Чому обирали Стамбул



У Стамбулі є чималий шанс познайомитися з іншими мандрівниками / Фото Unsplash

У цьому місті є чимало пам'яток, цікавих місць, простору для прогулянок, ресторанів та вечірок. Навіть самотньому мандрівнику тут непросто засумувати.

До того ж Туреччина – надзвичайно популярний напрям подорожей, тому не стала виключенням і в "найромантичніший день у році".

У Стамбулі дуже багато мандрівників, які подорожують самі. Тому там значно зростає можливість завести друзів чи навіть зустріти когось, із ким захочеться мати роман.

На які ще міста звертали увагу

Париж



Столиця романтики цьогоріч привабила чимало самотніх мандрівників / Фото Unsplash

Як не дивно, але саме столиця романтики привабила чималу кількість соло-туристів. Можливо, це відбувається тому, що люди мріють саме в Парижі зустріти кохання усього життя.

Втім, у столиці Франції на мандрівників чекає величезна кількість розваг, тому, ймовірно, самотні мандрівники їдуть саме за цим.

Рим

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У Римі можна насолоджуватися пам'ятками та місцевою їжею / Фото Unsplash

Рим також називають хорошим містом для холостяків. Тут можна днями блукати серед старовинних руїн і досхочу насолоджуватися піцою й пастою.

Також в Італії скасували обов'язкове носіння масок на вулиці – тому туристи тут почуваються вільніше.

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