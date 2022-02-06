Яку їжу та напої краще не брати із собою в літак та чому

Ми вже розповідали про те, що пасажирам дозволено брати з собою у політ їжу. Однак існують страви та напої, яких краще уникати на борту.

Солона та жирна їжа

Гостра, надто жирна або солона їжа здається дуже смачною. Однак її краще всіма силами уникати під час перельоту – такі продукти можуть викликати легку нудоту.

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Надто важка їжа – наприклад, бургери, пончики або чипси можуть створити надмірне навантаження на травну систему. Через це висока ймовірність настання болю в животі, важкості та нудоти.



На борту краще уникати важкої та жирної їжі / Фото Unsplash

Алкоголь

Спиртні напої в польоті призводять до зневоднення організму. На висоті тіло й так відчуває нестачу води, тому краще не навантажувати його ще й алкоголем.

Капустяні або хрестоцвітні овочі

До них відносять цвітну капусту, брюссельську капусту та листкову капусту, пак-чой тощо.

Хоча "на землі" ці овочі – суперкорисне джерело вітамінів, у повітрі їх краще не їсти. Під час польоту вони можуть викликати здуття живота та сильний дискомфорт.

Багато кави

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

Кофеїн може викликати порушення сну та зневоднення організму. Як альтернативний варіант, спробуйте пити на борту трав'яний чай.

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