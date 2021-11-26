Алея з'єднує між собою храми Луксора й Карнака й має довжину близько 3 кілометрів. Влада Єгипту сподівається, що відкриття Алеї сфінксів допоможе відновити туристичний сектор, що постраждав через пандемію коронавірусу та політичні перипетії в країні.

Цікаво Як заощадити на майбутньому відпочинку: Чорна п'ятниця зі знижками до 50%



Так виглядає Алея сфінксів / Фото Getty

На відкритті влаштували фестиваль

Під час відкриття Алеї влаштували стародавній єгипетський фестиваль: з костюмами, автентичною музикою і танцювальними історіями.

Танцівники розповідали історії, що зображені ієрогліфами на стінах храмів.



Артисти під час відкриття / Скриншот з відео

Дізнайтеся більше про Алею сфінксів: дивіться відео

До теми Дивні скульптури на тлі пірамід: як відбувалася популярна виставка в Єгипті

Що відомо про Алею сфінксів

У ході розкопок археологи знаходили фрагменти статуй сфінксів та інші артефакти.

У Стародавньому Єгипті дорогу між храмами використовували для релігійних процесів та ритуалів. Нею ж до храмів їздили царі.

Вздовж усієї дороги стояли статуї сфінксів. Вони й дали алеї назву.

Вони й дали алеї назву. Археологам знадобилося 10 років на розкопки Алеї сфінксів.



На відкритті влаштували фестиваль / Фото Getty