Аллея соединяет между собой храмы Луксора и Карнака и имеет протяженность около 3 километров. Власти Египта надеются, что открытие Аллеи сфинксов поможет восстановить туристический сектор, пострадавший из-за пандемии коронавируса и политических перипетий в стране.

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Так выглядит Аллея сфинксов / Фото Getty

На открытии устроили фестиваль

Во время открытия Аллеи устроили старинный египетский фестиваль: с костюмами, аутентичной музыкой и танцевальными историями.

Танцоры рассказывали истории, изображенные иероглифами на стенах храмов.



Артисты во время открытия / Скриншот с видео

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Что известно об Аллее сфинксов

В ходе раскопок археологи находили фрагменты изваяний сфинксов и другие артефакты.

В Древнем Египте дорогу между храмами использовали для религиозных процессов и ритуалов. По ней в храмы ездили цари.

Вдоль всей дороги стояли статуи сфинксов. Они и дали аллее название.

Археологам понадобилось 10 лет на раскопки Аллеи сфинксов.