ЄС може запровадити нову систему в'їзду: на чому буде зручніше перетинати кордон

До кінця 2022 року Євросоюз планує оновити систему в'їзду. Дізнайтеся, який транспорт виявився найбільш пристосованим для цієї системи.

Нова система контролю в'їзду-виїзду називатиметься EES. Вона передбачатиме сканування відбитків пальців та фотографування тих, хто не є громадянами ЄС. Систему планують запровадити у 2022 році (остаточна дата ще невідома).

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На кордонах можуть утворитися затори

Поки справді готові до нової системи лише аеропорти. Там кожен пасажир проходить особистий пішохідний контроль.



Поки що до нової системи повністю готові лише аеропорти / Фото Unsplash

Натомість на автомобільних прикордонних пунктах можуть утворюватися значні затори. Щоб провести контроль біометричних даних, усім пасажирам доведеться вийти з машини та проходити по одному. Це створить велике навантаження на прикордонні пункти й може призвести до утворення заторів на ключових автомагістралях.

З 1 січня 2021 року діятимуть зміни у правилах перетину кордону з Євросоюзом.

Як будуть в'їжджати до ЄС з 1 січня 2022 року: що відомо

У країнах ЄС почне діяти візовий сервіс під назвою ETIAS.сom – це європейська система інформації та дозволів на подорожі.

Для перетину кордону потрібно буде заповнити електронну анкету. Власникам віз (наприклад, робочих або студентських), не потрібно реєструватися через сервіс.

На кордоні потрібно буде сплатити 7 євро (210 гривень). Оплатити можна буде картою.

У перших пів року користування сервісом буде добровільним. А з 1 липня 2022 року ETIAS стане обов'язковою умовою.

Підтверджувати право безвізового в'їзду потрібно буде раз на 3 роки.

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