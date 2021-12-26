Заберуть назавжди: чому не можна здавати Power Bank у багаж при перельотах

Недосвідчені мандрівники можуть подумати, що краще здати додаткову батарею у багаж разом із манікюрними ножицями та рідинами. Ця помилка може дорого коштувати туристам.

Звісно, подорожувати із Power Bank не заборонено. Але цей пристрій можна провозити тільки в ручній поклажі.

Цікаво Переваги пляжного відпочинку в Іспанії: особливості країни та головні курорти

Що таке Power Bank

Це портативна батарея, за допомогою якої можна заряджати будь-які мобільні пристрої. Підживлювач працює з будь-якими пристроями, до яких можна підключити USB-кабель.

Чому не можна

Основна причина, через яку портативні батареї мають бути в ручній поклажі – безпека. Існує невелика ймовірність того, що Power Bank може загорітися на борту літака.

Якщо це станеться у багажному відсіку – ніхто не дізнається про пожежу. Наслідки можуть бути катастрофічними.

А от якщо батарея загориться в салоні – цю невелику пожежу можна дуже швидко загасити без серйозних наслідків. Отже, основна причина, чому запасна батарея має бути в ручній поклажі – це зробить ваш девайс контрольованим.



Якщо ви здасте пристрій у багаж, його можуть конфіскувати / Фото Unsplash

Що буде, якщо покласти в багаж

Coral – це гірськолижно! Оберіть варіант зимового відпочинку на будь-який смак

Зазвичай в аеропорту під час реєстрації багажу пасажирів запитують, чи не здають вони Power Bank. Якщо відповідь ствердна, його просять вийняти й забрати з собою до салону літака.

Читайте також Подумайте двічі: чому не варто користуватися безкоштовним Wi-Fi у готелі

У тому разі, якщо Power Bank все ж потрапив до багажу, його можуть помітити під час сканування валізи. Тоді ваш багаж відкриють, а пристрій з нього дістануть. Зазвичай служба безпеки залишає записку із повідомленням, що батарею конфіскували.

Може зацікавити: дивіться відео про авіакомпанію Ryanair

Навіть якщо ваш Power Bank потрапить у багажний відсік непоміченим, він може повністю розрядитися там. У багажному відсіку досить низька температура, яку "не полюбляють" батареї. Тому подбайте про те, щоб пристрій був з вами в салоні – у теплі та безпеці.