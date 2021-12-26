Заберуть назавжди: чому не можна здавати Power Bank у багаж при перельотах
Джерело:Blogger at large
Недосвідчені мандрівники можуть подумати, що краще здати додаткову батарею у багаж разом із манікюрними ножицями та рідинами. Ця помилка може дорого коштувати туристам.
Звісно, подорожувати із Power Bank не заборонено. Але цей пристрій можна провозити тільки в ручній поклажі.
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Що таке Power Bank
Це портативна батарея, за допомогою якої можна заряджати будь-які мобільні пристрої. Підживлювач працює з будь-якими пристроями, до яких можна підключити USB-кабель.
Чому не можна
Основна причина, через яку портативні батареї мають бути в ручній поклажі – безпека. Існує невелика ймовірність того, що Power Bank може загорітися на борту літака.
Якщо це станеться у багажному відсіку – ніхто не дізнається про пожежу. Наслідки можуть бути катастрофічними.
А от якщо батарея загориться в салоні – цю невелику пожежу можна дуже швидко загасити без серйозних наслідків. Отже, основна причина, чому запасна батарея має бути в ручній поклажі – це зробить ваш девайс контрольованим.
Якщо ви здасте пристрій у багаж, його можуть конфіскувати / Фото Unsplash
Що буде, якщо покласти в багаж
Зазвичай в аеропорту під час реєстрації багажу пасажирів запитують, чи не здають вони Power Bank. Якщо відповідь ствердна, його просять вийняти й забрати з собою до салону літака.
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У тому разі, якщо Power Bank все ж потрапив до багажу, його можуть помітити під час сканування валізи. Тоді ваш багаж відкриють, а пристрій з нього дістануть. Зазвичай служба безпеки залишає записку із повідомленням, що батарею конфіскували.Також важливо. Навіть якщо ваш Power Bank потрапить у багажний відсік непоміченим, він може повністю розрядитися там. У багажному відсіку досить низька температура, яку "не полюбляють" батареї. Тому подбайте про те, щоб пристрій був з вами в салоні – у теплі та безпеці.
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