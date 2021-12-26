Конечно, путешествовать с Power Bank не запрещено. Однако это устройство можно провозить только в ручной клади.
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Что такое Power Bank
Это портативная батарея, с помощью которой можно заряжать любые мобильные устройства. Батарея работает с любыми устройствами, к которым можно подключить кабель USB.
Почему нельзя
Основная причина, по которой портативные батареи должны быть в ручной клади – безопасность. Есть небольшая вероятность того, что Power Bank может загореться на борту самолета.
Если это произойдет в багажном отсеке, никто не узнает о пожаре. Последствия могут быть катастрофическими.
А вот если батарея загорится в салоне – этот небольшой пожар можно очень быстро потушить без серьезных последствий. Итак, основная причина, почему запасная батарея должна быть в ручной клади – это сделает ваш девайс контролируемым.
Если вы сдадите устройство в багаж, его могут конфисковать / Фото Unsplash
Что будет, если положить в багаж
Обычно в аэропорту при регистрации багажа пассажиров спрашивают, не сдают ли они Power Bank. Если ответ утвердительный, его просят достать и забрать с собой в салон самолета.
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В случае, если Power Bank все же попал в багаж, его могут заметить при сканировании чемодана. Тогда ваш багаж откроют, а устройство из него достанут. Обычно служба безопасности оставляет записку с сообщением, что батарею конфисковали.
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