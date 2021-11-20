Забувати про роумінг та намагатися побачити усе: названо 10 прикрих помилок кожного туриста

Ці помилки характерні переважно для туристів-новачків. Досвідчені мандрівники намагаються не допускати таких неприємних моментів.

Навіть якщо ви поїхали за кордон не самостійно, а купили пакетний тур, деякі із цих помилок все одно здатні зіпсувати вам відпочинок. Тому обов'язково дізнайтеся про них та не потрапляйте "на гачок" у своїй мандрівці.

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10 поширених помилок туристів

Забувати про роумінг. Щойно ви перетнули кордон або приземлилися в іншій країні – ваш телефон перебуває в роумінгу. Обов'язково вимкніть мобільний інтернет, а також не беріть слухавку і не нікому не телефонуйте – крам випадків, коли вам справді це потрібно. Ціни на користування зв'язком у роумінгу зазвичай чималенькі – тому на рахунку можна дуже швидко побачити нуль. Міняти валюту в аеропорті. Зазвичай курс в аеропортах зовсім не на користь туристів. Тому не міняйте гроші в аеропорті, або ж міняйте незначні суми, щоб не переплачувати. Брати зайві речі. Вам не потрібні величезні валізи для кількаденної подорожі. Ретельно продумайте свій одяг, оберіть речі, яким не потрібна праска. Найкраще – взяти кілька шарів одягу (теплий, легкий та водонепроникний), які ви будете знімати та одягати в разі потреби. А зі змінного одягу для короткої подорожі вам достатньо білизни та футболок.



Краще побачити менше, але насолодитися кожною хвилиною / Фото Unsplash

Не зважувати багаж. У більшості аеропортів суворо ставляться до багажу, що має понаднормову вагу. Вас обов'язково змусять доплатити за нього. Тому найкращий варіант – зважити багаж вдома. Залиште у своїй валізі трохи місця – ви неодмінно захочете покласти у неї сувеніри на зворотньому шляху. Не брати копії документів. Досвідчені туристи обов'язково роблять кілька видів копій: фото на телефон, зберігають копії в хмарні сховища та беруть з собою паперові копії. Якщо станеться непередбачувана ситуація і ви втратите документи чи навіть телефон – саме копії можуть вас врятувати. Не дізнатися про культуру та звичаї країни. Зараз існує чимало можливостей прочитати або подивитися відео майже про будь-яку державу світу. Не лінуйтеся це зробити: так ви справите приємне враження та не потрапите в незручне становище.



Перед мандрівкою корисно дізнатися про звичаї країни / Фото Unsplash

Поспішні спроби побачити усе. Особливо часто це роблять туристи, які приїхали до країни вперше і на кілька днів. Набагато краще – дати собі час і досліджувати крану поступово та неспішно. Так ви отримаєте набагато більше емоцій. Надто серйозно дотримуватися плану та не бути гнучким. Такі туристи перетворюються на роботів: вони нізащо не повернуть у красиву, але незаплановану вуличку або не вип'ють каву в раптовій милій кав'ярні. Між іншим, саме випадкові моменти та зустрічі роблять подорожі незабутніми. Небажання користуватися місцевим транспортом та ходити до кафе. Є туристи, які в усіх країнах відвідують тільки мережеві заклади: наприклад, Старбакс. Це не погано, але спробуйте відвідати й місцеві заклади, подивитися на людей та скуштувати автентичну їжу. Те саме стосується транспорту – у таксі ви не зможете відчути місцевий колорит та ритм міста.

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Економія на страховці. Звісно, чудово, якщо страховка вам не знадобиться. Але ті туристи, яким була потрібна страховка, розуміють її користь. Завжди купуйте страховку відповідно до того типу активності, який плануєте. Наприклад, для серйозних походів у гори не підійде звичайне туристичне страхування – вам потрібен вищий клас страховки.



Обов'язково придбайте туристичне страхування для подорожі за кордон / Фото Unsplash