Загадкові дерев'яні балки на будинках в Туреччині: для чого вони потрібні

Такий стиль будівництва особливо характерний для гірських регіонів. Балки з міцних порід дерева не тільки прикрашають фасад, а й потрібні для практичної мети.

Дерев'яні балки мали на меті захистити будинок від руйнування під час землетрусу. Стіни складали з каміння, яке вміщували між балками, ніби ставлячи "в рамку".

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Рятували від землетрусів

Історично в гірських регіонах споруди зводили переважно з каменю – під час землетрусу така будівля могла розсипатися. Балки з дерева ставали своєрідними "ребрами жорсткості" й формували міцний каркас для будинку.



Фасад будинку з дерев'яними балками / Фото 24 канал

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У деяких будівлях використовували цілі дерев'яні рами, всередину яких розміщували каміння. Давні технології будівництва не передбачали навіть розчину чи цементу – отже, житло було буквально складене з каміння в дерев'яній рамі.



Укріплена стіна / Фото 24 канал

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