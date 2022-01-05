Турки обожнюють добряче поїсти, а потім запити страви міцною кавою або чаєм. Не дивно, що сніданок чи обід тут перетворили на справжній ритуал – гостям подають велику кількість різних наїдків.

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Турецький сніданок

Зазвичай на стіл подають щонайменше 10 закусок. Тут і смажені яйця, і сосиски, і картопля, і свіжі овочі. Жоден сніданок не обійдеться без кількох видів оливок: маринованих, в'ялених, сушених.



Варіант турецького сніданку / Фото 24 канал

На сніданок обов'язково подають кілька видів сиру, мед, варення, фініки. Зазвичай з'їсти усе просто неможливо – адже їжа дуже смачна та її багато.

До сніданку гостям запропонують каву з турки. Тут її варять одразу з цукром. Також гостям наливають чорний чай у фігурні скляночки. Якщо ви снідаєте в кафе, чай будуть підливати знову і знову – поки ви не скажете "досить".



Турецький чай / Фото 24 канал

На сніданок також подають цікавий десерт. Він складається зі смаженого яйця та тіста, схожого на макарони. На смак нагадує "бабку" з вермішелі, яку добре знають українці.

Ще одна незвична страва, що дивує туристів – шовковиця, смажена в яйці. До ягід не додають ані сіль, ні цукор, тому смак залишається досить звичним. Цю страву тут вважають десертом.



Шовковиця, смажена в яйці / Фото 24 канал

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Мезе

Це набір холодних закусок, які заведено їсти з хлібом. До них відносять горіхи, різні види сиру, оливки в різноманітних комбінаціях, хумус, крихітні шматочки тіста з овочами тощо.



Стіл із закусками мезе / Фото 24 канал

Серед закусок мезе ви обов'язково знайдете долму – рис, загорнутий у виноградне листя. Інколи в начинку додають сир або інші додатки.

В ресторанах і кафе можна знайти набори мезе – так ви зможете спробувати чимало різноманітних страв за раз.

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Кебаб

В Туреччині є чимало видів смаженого м'яса. Найчастіше – це маринована баранина, яку смажать на вугіллі. Її подають на маленьких шампурах і вона нагадує традиційний шашлик.



Місцевий кебаб нагадує шашлик / Фото 24 канал

До такого кебабу подають лаваш, сметану, соуси та салат. Цей кебаб належить їсти так: за допомогою шматка лаваша знімати м'ясо з шампура і додавати туди соус і овочі.

Запивають кебаб зазвичай айраном.



Кебаб заведено запивати айраном / Фото 24 канал

Також популярні денер-кебаб і дурум-кебаб. Цю їжу вважають вуличною – м'ясо одразу подають, загорнутим в лаваш чи піту.