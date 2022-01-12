Вчені віддавна сушили мізки, для чого були потрібні гігантські моаї. Одна з теорій розповідає, що статуї допомагали раппануйцям вирощувати урожай.

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Що відомо про острів Пасхи

Це невелика ділянка суші в південній частині Тихого океану. Острів є територією Чилі. Ця земля є найвіддаленішим населеним островом у світі. Відстань до материка становить понад 3700 кілометрів. На острові мешкає 3791 житель. Щороку сюди приїздять до 12 тисяч туристів.

Джерело: Це невелика ділянка суші в південній частині Тихого океану. Острів є територією Чилі. Ця земля є найвіддаленішим населеним островом у світі. Відстань до материка становить понад 3700 кілометрів. На острові мешкає 3791 житель. Щороку сюди приїздять до 12 тисяч туристів.Джерело: Вікіпедія

Вчені зробили аналіз статуй

На острові налічують понад 1000 статуй. Вони мають розмір від 3 до 12 метрів. Ці скульптури були створені місцевими мешканцями ще у XI – XVI століттях.

Команда американських археологів висловила припущення, що моаї потрібні для того, щоб підвищити урожайність землі на острові.



В статуях знайшли багато хімічних елементів / Фото Unsplash

Науковці провели хімічний аналіз базальтової породи, з якої вирубані статуї. В результаті знайшли високу концентрацію несподіваних елементів: наприклад, кальцію та фосфору. Саме ці речовини є необхідними для вирощування хорошого врожаю.

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Моаї виконували функцію добрив

Більшість загадкових гігантів були виготовлені у каменоломні, що розташована на схилі вулкана Рано-Рараку. Отже, вулкан постачав місцевим мешканцям не тільки каміння, а й допомагав вирощувати урожай.

В інших місцях острова ґрунти швидко виснажувалися і зазнавали ерозії, оскільки рослини витягали з них поживні речовини. Але в каменоломні, де внаслідок будівельних робіт земля постійно піддобрювалася дрібними фрагментами базальтової породи, були ідеальні умови для вирощування сільгоспкультур,

– розповідає професор Шервуд, один із авторів дослідження.



Можливо, моаї використовували як добрива / Фото Unsplash

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Біля каменоломні раніше вирощували різноманітні сільськогосподарські культури. Мешканці острова могли помітити, що земля біля вулкана більш родюча, і розставити камені з нього по всьому острову.

Отже, згідно з цією теорією, моаї виконували функцію добрив. Хоча для цієї мети можна було не вирубувати величезні статуї, а посипати землю дрібно змеленою вулканічною породою.

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