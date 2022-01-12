Ученые издавна ломали голову, для чего требовались гигантские моаи. Одна из теорий рассказывает, что статуи помогали раппануйцам выращивать урожай.
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Что известно об острове Пасхи
Это небольшой участок суши в южной части Тихого океана. Остров является территорией Чили. Эта земля является самым отдаленным населенным островом в мире. Расстояние до материка составляет более 3700 километров. На острове проживает 3791 житель. Каждый год сюда приезжают до 12 тысяч туристов.
Источник: Википедия
Ученые сделали анализ статуй
На острове насчитывается более 1000 статуй. Они имеют размер от 3 до 12 метров. Эти скульптуры были созданы местными жителями еще в XI – XVI столетиях.
Команда американских археологов предположила, что моаи нужны для того, чтобы повысить урожайность земли на острове.
В статуях нашли много химических элементов / Фото Unsplash
Ученые провели химический анализ базальтовой породы, из которой вырублены статуи. В результате обнаружили высокую концентрацию неожиданных элементов: например, кальция и фосфора. Именно эти вещества необходимы для выращивания хорошего урожая.
Моаи выполняли функцию удобрений
Большинство загадочных гигантов были изготовлены в каменоломне, расположенной на склоне вулкана Рано-Рараку. Следовательно, вулкан снабжал местных жителей не только камнями, но и помогал выращивать урожай.
В других местах острова почвы быстро истощались и подвергались эрозии, поскольку растения извлекали из них питательные вещества. Но в каменоломне, где в результате строительных работ земля постоянно обогащалась мелкими фрагментами базальтовой породы, были идеальные условия для выращивания сельхозкультур,
– рассказывает профессор Шервуд, один из авторов исследования.
Возможно, моаи использовали в качестве удобрений / Фото Unsplash
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Возле каменоломни раньше выращивали разнообразные сельскохозяйственные культуры. Жители острова могли заметить, что земля у вулкана более плодородна и расставить камни из него по всему острову.
Согласно этой теории, моаи выполняли функцию удобрений. Хотя для этой цели можно было не вырубать огромные изваяния, а посыпать землю мелко смолотой вулканической породой.
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