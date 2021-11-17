Бакшиш у Єгипті можуть вимагати за що завгодно. Навіть за ті послуги, про які ви зовсім не просили. Отже, не потрібно негайно відкривати гаманець, якщо від вас хочуть отримати бакшиш.

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Який розмір чайових оптимальний

За дрібні послуги можна залишати фіксовану суму – 5 фунтів (місцеві гроші в Єгипті – 24 канал), 1 долар або 1 євро. Радимо заздалегідь запастися дрібними грошима – вони точно знадобляться і допоможуть добряче заощадити.

Якщо ви відвідуєте кафе або ресторани, розмір чайових тут складатиме 10 – 12 відсотків від чека – як це заведено в усьому світі.

Кому давати чайові

Носію, який доставить вашу валізу

Зазвичай у готелях вас зустрінуть носії та одразу заберуть ваші валізи. Ви знайдете їх одразу у своїй кімнаті. За цю послугу заведено віддячити: зазвичай, дають 5 фунтів або долар.

Аналогічно потрібно вчинити і під час виселення.

Покоївці, яка прибирає номер

Бажано щодня або через день залишати суму 1 – 2 фунти або долар на видному місці, коли йдете на пляж або їдете на екскурсії.

Водіям та персоналу

Якщо ви їздили на екскурсію, відвідували визначні місця, користувалися послугами екскурсовода – можете також залишити бакшиш. Зазвичай це сума 5 – 20 фунтів.



Можна й потрібно давати бакшиш за якісні послуги, наприклад, екскурсії / Фото Unsplash

Офіціантам та працівникам ресторанів

Часто на вході в заклади є коробочка, куди можна кинути бакшиш для всього персоналу. У Єгипті заведено залишати "на чай" 10 відсотків від чека.

Якщо ви кинули загальний бакшиш у коробку, краще все одно віддячити офіціанту за його роботу й дати окрему купюру особисто йому.

Також в Єгипті ви побачите чимало дітей, які пропонують свої маленькі "послуги" – подати туристу руку абощо. Якщо скористалися з таких, дітям можна давати фунт або дрібну монету – 25 піастрів.

Де можна обійтися без чайових

Номер із видом на море

Чимало туристів замовляють у свого туроператора номер із видом на море. А потім дають чайові на стійці реєстрації, щоб їм… дали номер із видом.

У цій ситуації не треба поспішати. Ви вже заплатили за номер із sea view ("вид на море" – переклад 24 канал). Спершу подивіться, яку вам дають кімнату. Якщо з'ясуєте, що жодного виду нема – спробуйте звернутися на рецепшн або до вашого гіда з вимогою замінити номер на обіцяний вам.



Обов'язково запасіться дрібними грошима перед поїздкою / Фото Unsplash

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За поселення в кімнату

Те саме стосується ситуації, якщо у вас звичайний номер "стандарт". Спершу зачекайте і подивіться, куди вас поселять. Ймовірно, кімната буде цілком пристойною.

Якщо ж ваш номер здається вам надто тісним або брудним, повідомте про це людині, яка заселяє вас. У такому разі номер можуть змінити. За це варто заплатити чайові в розмірі 10 – 20 фунтів.

Важливо! Давати чайові – не примус і не зобов'язання. Ви маєте право давати їх тільки за гарно виконану роботу. Якщо ви зараз не можете залишити бакшиш – щиро подякуйте людині, можна пригостити її чимось, що маєте: шоколадом, цукеркою тощо. Пам'ятайте, що людяне ставлення важливіше за гроші.