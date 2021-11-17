Бакшиш в Египте могут потребовать за что угодно. Даже те услуги, о которых вы совсем не просили. Следовательно, не нужно немедленно открывать кошелек, если от вас хотят получить бакшиш.

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Какой размер чаевых оптимален

За мелкие услуги можно оставлять фиксированную сумму – 5 фунтов (местные деньги в Египте – 24 канал), 1 доллар или 1 евро. Советуем заранее запастись мелкими деньгами – они точно пригодятся и помогут изрядно сэкономить.

Если вы посещаете кафе или рестораны, размер чаевых здесь будет составлять 10 – 12 процентов от чека – как это принято во всем мире.

Кому давать чаевые

Носильщик, который доставит ваш чемодан

Обычно в гостиницах вас встретят носильщики и сразу заберут ваши чемоданы. Вы найдете вещи прямо в своей комнате. За эту услугу принято отблагодарить: обычно дают 5 фунтов или доллар.

Аналогично нужно поступить и во время выселения.

Горничной, убирающей номер

Желательно каждый день или через день оставлять сумму 1 – 2 фунта или доллар на видном месте, когда идете на пляж или едете на экскурсии.

Водителям и персоналу

Если вы ездили на экскурсию, посещали достопримечательности, пользовались услугами экскурсовода – можете также оставить бакшиш. Обычно это сумма 5 – 20 фунтов.



Можно и нужно давать бакшиш за качественные услуги, например, экскурсии / Фото Unsplash

Официантам и работникам ресторанов

Часто на входе в заведение есть коробочка, куда можно бросить бакшиш для всего персонала. В Египте принято оставлять "на чай" 10 процентов чека.

Если вы бросили общий бакшиш в коробку, лучше все равно отблагодарить официанта за его работу и дать отдельную купюру лично ему.

Также в Египте вы увидите немало детей, предлагающих свои маленькие "услуги" – подать туристу руку или что-то еще. Если воспользовались таковыми, детям можно давать фунт или мелкую монету – 25 пиастров.

Где можно обойтись без чаевых

Номер с видом на море

Многие туристы заказывают у своего туроператора номер с видом на море. А потом дают чаевые на стойке регистрации, чтобы им… дали номер с видом.

В этой ситуации не нужно торопиться. Вы уже заплатили за номер с sea view ("вид на море" – перевод 24 канал). Сначала посмотрите, какую комнату вам дают. Если выясните, что никакого вида нет – попробуйте обратиться на рецепшн или к вашему гиду с требованием заменить номер на обещанный вам.



Обязательно запаситесь мелкими деньгами перед поездкой / Фото Unsplash

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За поселение в комнату

То же касается ситуации, если у вас обычный номер "стандарт". Сначала подождите и посмотрите, куда вас поселят. По всей вероятности, комната будет вполне приличной.

Если же ваш номер кажется вам слишком тесным или грязным, сообщите об этом поселяющему вас человеку. В этом случае номер может быть заменен. За это следует заплатить чаевые в размере 10 – 20 фунтов.