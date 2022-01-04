Завжди популярний напрям: куди українці найбільше їздили у 2021 році

Туреччина – країна, що не втрачає своїх позицій серед українських мандрівників в будь-яку пору року. Саме туди наші співвітчизники найактивніше купували тури та квитки.

Компанія Aviasales повідомила, що найбільше квитків українці купували до Туреччини. Улюбленим часом для туристів стала весна – тоді було заброньовано 24 відсотки квитків.

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В Туреччині є розваги на будь-який смак

Українці їдуть до Туреччини, бо цей напрям відносно недорогий, перельоти – досить короткі. Туреччина має чим вразити мандрівників: тут доступний курортний відпочинок, гірськолижні розваги, екскурсії та прогулянки історичними місцевостями.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.

Окрім того, ця країна має досить передбачувані правила в'їзду в умовах пандемії COVID-19. Усі ці фактори приваблюють туристів.

Другу сходинку серед українських мандрівників посіла Польща, третю – Грузія. Також стабільний інтерес українців до Чорногорії та Греції.

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Країни Африки найменш популярні

У 2021 році українці найменше цікавилися квитками до Зімбабве, Мавританії, Конго та Анголи. Ймовірно, туристів відлякує висока вартість подорожей за цими напрямами та велика кількість пересадок.