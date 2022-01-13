Тікток-блогерка з нікнеймом makelifesimpler_ показала у мережі, як складає речі у валізу, економлячи не лише місце, а й свій час. Користувачам інтернету він прийшовся до душі.
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Вірусний спосіб пакування валізи у подорож
Дівчина пропонує одразу складати одяг комплектами так, як ви плануєте його одягати. Таким чином, речі будуть акуратно та компактно спаковані, а вам не доведеться довго копирсатися у валізі, щоб знайти потрібне. Достатньо буде витягнути комплект і одягнутися – на це потрібно мінімум часу та зусиль.
Блогерка наочно показала, як вона це робить. Її перший комплект складався з кофти, джинсів, білизни та шкарпеток. Усе це вона охайно поскладала один на одного, а потім загорнула у своєрідний конверт. Ці дії дівчина повторила ще з трьома наборами різного одягу.
Відео зібрало понад 10 мільйонів переглядів, а цікавий спосіб блогерки сподобався тіктокерам. Багато з них обіцяли випробувати його на практиці:
- "Цей трюк дуже корисний, так набагато простіше пакувати речі";
- "Це геніально! Я ніколи не складала одяг у такий спосіб";
- "Я ніколи про це не чув, дякую вам".
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