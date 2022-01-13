Зекономить час і місце: блогерка показала цікавий спосіб скласти одяг у валізу

Збираючись в поїздку, ми намагаємося спакувати свої речі максимально зручно та компактно, аби подорожувати з комфортом і без зайвих витрат. У різних людей є різні способи це робити, і ось один із них.

Тікток-блогерка з нікнеймом makelifesimpler_ показала у мережі, як складає речі у валізу, економлячи не лише місце, а й час. Користувачам інтернету її спосіб прийшовся до душі.

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Вірусний спосіб пакування валізи у подорож

Дівчина пропонує одразу складати одяг комплектами так, як ви плануєте його одягати. Таким чином, речі будуть акуратно та компактно спаковані, а вам не доведеться довго копирсатися у валізі, щоб знайти потрібне. Достатньо буде витягнути комплект і одягнутися – на це потрібно мінімум часу та зусиль.

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Блогерка наочно показала, як вона це робить. Її перший комплект складався з кофти, джинсів, білизни та шкарпеток. Усе це вона охайно поскладала один на одного, а потім загорнула у своєрідний конверт. Ці дії дівчина повторила ще з трьома наборами різного одягу.

Відео зібрало понад 10 мільйонів переглядів, а цікавий спосіб блогерки сподобався тіктокерам. Багато з них обіцяли випробувати його на практиці:

"Цей трюк дуже корисний, так набагато простіше пакувати речі";

"Це геніально! Я ніколи не складала одяг у такий спосіб";

"Я ніколи про це не чув, дякую вам".

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