"Зелений" відпочинок: у яких містах світу найбільше екологічних готелів

Компанія Uswitch створила рейтинг міст, у яких найбільше готелів для екологічного відпочинку. Для цього дослідили ситуацію у 200 найбільших містах світу.

Експерти порівняли кількість доступних в кожному місті екологічних готелів. Для цього використали дані популярного ресурсу Booking.com.

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Кількість екологічних готелів порівняли з загальною кількістю готелів у списку. На основі цих даних отримали відсоток, що свідчить про екологічність відпочинку в місті.

На першому місці опинився Ванкувер



Ванкувер назвали найекологічнішим містом для відпочинку / Фото Unsplash

У Ванкувері зареєстровано 89 готелів. З них 44% мають екологічні сертифікати.

Друге місце посів Стокгольм. У місті розташовано 217 готелів. 87 з них відзначено екосертифікатами – це понад 40% від загальної кількості.

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Стокгольм опинився на другому місці / Фото Unsplash

На третьому місці опинився Торонто. Зі 150 готелів визнано екологічними 37. Це 25% від усіх.

Ще 2 канадських міста посіли 4 і 5 місця: Калгарі та Едмонтон.

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Також до першої двадцятки увійшли 2 південноафриканських міста та 2 колумбійських. У списку можна знайти Марракеш, Шарджу, Баку, Мюнхен тощо.

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