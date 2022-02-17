"Зелений" відпочинок: у яких містах світу найбільше екологічних готелів
Джерело:TravelDailyNews
Компанія Uswitch створила рейтинг міст, у яких найбільше готелів для екологічного відпочинку. Для цього дослідили ситуацію у 200 найбільших містах світу.
Експерти порівняли кількість доступних в кожному місті екологічних готелів. Для цього використали дані популярного ресурсу Booking.com.
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Кількість екологічних готелів порівняли з загальною кількістю готелів у списку. На основі цих даних отримали відсоток, що свідчить про екологічність відпочинку в місті.
На першому місці опинився Ванкувер
Ванкувер назвали найекологічнішим містом для відпочинку / Фото Unsplash
У Ванкувері зареєстровано 89 готелів. З них 44% мають екологічні сертифікати.
Друге місце посів Стокгольм. У місті розташовано 217 готелів. 87 з них відзначено екосертифікатами – це понад 40% від загальної кількості.Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.
Стокгольм опинився на другому місці / Фото Unsplash
На третьому місці опинився Торонто. Зі 150 готелів визнано екологічними 37. Це 25% від усіх.
Ще 2 канадських міста посіли 4 і 5 місця: Калгарі та Едмонтон.
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Також до першої двадцятки увійшли 2 південноафриканських міста та 2 колумбійських. У списку можна знайти Марракеш, Шарджу, Баку, Мюнхен тощо.
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